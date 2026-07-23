Fachleute warnen schon länger davor, dass Künstliche Intelligenz irgendwann außer Kontrolle geraten könnte. Jetzt ist bei einem Test genau so etwas passiert.

Stellt euch vor, eure Lehrerin oder euer Lehrer gibt euch eine superschwere Aufgabe. Um die Lösung herauszufinden, schleicht ihr euch heimlich ins Lehrerzimmer, obwohl ihr da gar nicht rein dürft. Die Aufgabe könnt ihr danach zwar perfekt lösen, aber nur, weil ihr geschummelt habt. Und erlaubt war das natürlich auch nicht.

So etwas Ähnliches ist bei einer Künstlichen Intelligenz der Firma OpenAI passiert. Die Firma hat auch den KI-Chatbot ChatGPT entwickelt.

Die KI von OpenAI startet einen Hackerangriff auf eine andere Plattform. Quelle: IMAGO / SOPA Images

🔒 Zugriff auf fremde Daten

Die Mitarbeiter von OpenAI wollten neue KI-Modelle testen. Dafür stellten sie der KI eine besonders knifflige Aufgabe. Eigentlich sollte sie in einer abgesicherten Testumgebung arbeiten, also ohne Zugang zum Internet.

Doch die KI-Software war so intelligent, dass sie sich selbstständig Zugang zum Internet verschaffte und sich dort auf die Suche nach Informationen machte, um die Aufgabe zu lösen. Schließlich landete sie auf der Plattform Hugging Face, auf der es um KI-Modelle geht. Dort griff sie auf geheime Daten zu, die eigentlich für sie gesperrt waren. So etwas nennt man einen Cyberangriff.

‼️ Angst vor KI-Cyberangriffen

Jetzt diskutieren viele Fachleute darüber, wie das überhaupt passieren konnte. Denn die Testumgebung sollte eigentlich verhindern, dass die KI ins Internet gelangt. Zwar ist bei diesem Vorfall kein echter Schaden entstanden, trotzdem sorgt er für Diskussionen. Denn Expertinnen und Experten warnen schon lange davor, dass besonders leistungsstarke KI-Modelle Risiken mit sich bringen können: Zum Beispiel könnten sie unbemerkt große Schäden anrichten oder von Menschen mit bösen Absichten für Cyberangriffe missbraucht werden.

☝️ KI, aber sicher!

Was getan werden kann, damit KI für uns sicher bleibt, erfahrt ihr im Video:

Was braucht KI-Sicherheit? 23.07.2026 | 1:40 min

Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.

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