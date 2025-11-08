logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Weniger Elektroschrott:Einfacher recyceln: Neues Gesetz für Geräte
In alten Handys, Konsolen oder blinkenden Spielzeugen stecken wertvolle Rohstoffe. Ein neues Gesetz soll helfen, dass ihr alte Geräte leichter abgeben könnt.
Handy kaputt? Die Spielkonsole geht nicht mehr an? Oder das blinkende Spielzeug macht plötzlich keinen Mucks mehr? Oft landen solche Geräte im Müll oder verschwinden in einer Schublade und genau das ist ein Problem! Weshalb das so ist, seht ihr hier: 👇
... und auch noch eine Riesenverschwendung!08.11.2024 | 1:25 min
So soll Elektroschrott besser recycelt werden
Damit sich genau das ändert, hat der Bundestag jetzt ein neues Gesetz beschlossen. 💡Es soll dafür sorgen, dass es leichter wird, alte Elektrogeräte abzugeben, damit sie richtig recycelt werden können. Zum Beispiel:
Das Ziel: Alte Geräte sollen richtig recycelt werden. So können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet und gefährliche Stoffe sicher entsorgt werden.
Also: Wenn euer altes elektronisches Spielzeug kaputt ist, bitte nicht in die Tonne, sondern dorthin, wo alte Geräte abgegeben werden können, zum Beispiel auf einem Wertstoffhof!
Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.