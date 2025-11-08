In alten Handys, Konsolen oder blinkenden Spielzeugen stecken wertvolle Rohstoffe. Ein neues Gesetz soll helfen, dass ihr alte Geräte leichter abgeben könnt.

Handy kaputt? Die Spielkonsole geht nicht mehr an? Oder das blinkende Spielzeug macht plötzlich keinen Mucks mehr? Oft landen solche Geräte im Müll oder verschwinden in einer Schublade und genau das ist ein Problem! Weshalb das so ist, seht ihr hier: 👇

... und auch noch eine Riesenverschwendung! 08.11.2024 | 1:25 min

So soll Elektroschrott besser recycelt werden

Damit sich genau das ändert, hat der Bundestag jetzt ein neues Gesetz beschlossen. 💡Es soll dafür sorgen, dass es leichter wird, alte Elektrogeräte abzugeben, damit sie richtig recycelt werden können. Zum Beispiel:

Kennzeichnung von Rückgabestellen In Geschäften, wo man Handys oder Laptops kaufen kann, sollen Rückgabestellen deutlich gekennzeichnet werden. Dann seht ihr sofort, wo ihr alte Geräte abgeben könnt. Strengere Regeln am Wertstoffhof Auch auf Wertstoffhöfen – das sind große Sammelstellen, wo alte Dinge getrennt und recycelt werden – wird künftig genauer sortiert. Das darf aber nur noch geschultes Personal machen, damit nichts gefährlich wird. Rücknahmepflicht Und auch elektronische Einwegprodukte, wie zum Beispiel E-Zigaretten für Erwachsene, sollen nicht mehr im Müll landen. Sie können bald kostenlos zurückgegeben werden, damit sie richtig entsorgt werden.

Das Ziel: Alte Geräte sollen richtig recycelt werden. So können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet und gefährliche Stoffe sicher entsorgt werden.

Also: Wenn euer altes elektronisches Spielzeug kaputt ist, bitte nicht in die Tonne, sondern dorthin, wo alte Geräte abgegeben werden können, zum Beispiel auf einem Wertstoffhof!