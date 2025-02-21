logo!: Wieso Lithium so wichtig ist

Lithium unterscheidet sich von vielen Metallen. In der Regel stellen wir uns die hart und glänzend vor. Lithium aber ist weich und leicht. Auch sehen wir dieses Metall nicht glänzen, weil es immer versteckt ist. Da es mit dem Sauerstoff in der Luft reagiert, muss es in speziellen Behältern aufbewahrt werden. Später steckt es meist in wiederaufladbaren Batterien und elektronischen Geräten. In einem Smartphone etwa sind einige Gramm Lithium verbaut.