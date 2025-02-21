logo!: Wieso Lithium so wichtig ist

Die Menschen brauchen immer mehr von diesem Metall, vor allem für Elektroautos
. In der Batterie eines E-Autos stecken mehrere Kilogramm Lithium. Die Forschung versucht deshalb, wirksamere Lithium-Batterien zu bauen, die auch länger halten. Es gibt auch Möglichkeiten, andere Stoffe statt Lithium zu verwenden: Natrium
zum Beispiel. Das chemische Element gibt es häufig, sodass Batterien günstig hergestellt werden können. Jedoch sind sie eher schwer und halten nicht so lange
. Auf Lithium kann die Industrie deswegen bislang kaum verzichten. Aber dabei gibt es noch ein Riesenproblem: Lithiumabbau ist alles andere als umweltfreundlich
. Mehr dazu seht ihr im Video: