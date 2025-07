Brauche ich heute eine Regenjacke oder doch eher Sonnencreme?! Mal schnell die Wetter-App checken ... aber, Wettervorhersage ?! Einige der Daten kommen tatsächlich vom höchsten Berg in Deutschland: Auf der Zugspitze ist es allerdings meist kalt - schließlich ist dieEs schneit manchmal sogar im Sommer. Und ausgerechnet hier wird gemessen - und das schonWas da genau gemacht wird und warum, lest ihr hier!

Was die Wetterstation auf der Zugspitze so kann

Um das Wetter möglichst gut vorherzusagen, brauchen Forschende möglichst viele Daten. Die liefern zum Beispiel Satelliten aus dem All und eben Wetterstationen. Von denen sind mehr als 80 in Deutschland verteilt.Für die Ergebnisse interessieren sich außer Meteorologen auch Behörden, Umweltämter oder Fachleute für Wälder und Landwirtschaft.

So wird auf der Wetterstation gearbeitet

Früher arbeiteten noch Wetterbeobachter an der Wetterstation. Heute erledigt ein Computer die meiste Arbeit automatisch. Der wertet verschiedene Messgeräte aus: Eines misst die Temperatur, ein anderes die Menge Regen oder Schnee, und so weiter. An der Zugspitze werden so unter anderem Luftdruck, Wind, Sonnenscheindauer, Sichtweite und Höhe der Wolken erfasst. Techniker überwachen, dass die Daten auch richtig genutzt werden.