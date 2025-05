logo!: So (trocken) war das Frühjahr 2025

In den vergangenen Wochen hat man in den Nachrichten häufig vongehört und gelesen. Fachleute machten sich Sorgen, weil es nur selten regnet. In manchen Flüssen es deshalb schon seit Längerem an. Am Freitag berichteten Wetter-Fachleute nun:Nur zweimal hat es weniger geregnet als 2025: Das war in den Jahren 1893 und 2011.