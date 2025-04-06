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logo! erklärt: Wenn der Rhein schrumpft

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logo! erklärt:Extremes Niedrigwasser im Rhein

Niedrigwasser im Rhein

Der Rhein ist eine der befahrensten Wasserstraßen der Welt. Riesige Frachter sind dort unterwegs. Doch bei Niedrigwasser läuft alles anders.

Die Probleme durch Niedrigwasser

Wieso das Problem nicht so leicht zu lösen ist