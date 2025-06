logo!: Asteroid im Anflug!

Okay, im Anflug heißt im All auch mal, dass es noch ein paar Jahre dauert - erst im April 2029 ist es so weit: Einfliegt …! Puh, nochmal Glück gehabt! Knapp heißt im All allerdings auch 32.000 Kilometer - aber das ist immerhin näher als viele Satelliten . Aber Hauptsache nicht zu nah, denn derist mitein ganz schön großer Brocken im All und das wäre ein echt harter Schlag für die Erde.