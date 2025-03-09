Mond-Entdeckung: Eis dicht unter der Mondoberfläche!?

Ein Forschungsteam aus Indien vermutet, dass sich dicht unter der Mondoberfläche Eis ansammeln könnte. Für die Raumfahr wäre das eine Sensation.

Ein Forschungsteam aus Indien vermutet, dass sich dicht unter der Mondoberfläche Eis ansammeln könnte. Das gefrorene Wasser könnte sogar nur zehn Zentimeter tief unter der Oberfläche liegen. Die Forschenden haben das mithilfe von Daten der indischen Mondsonde „Chandrayaan-3“ herausgefunden.

Forschende haben etwas Neues über den Mond herausgefunden! Quelle: dpa

Warum wäre das Eis so wichtig?

Die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA plant im Rahmen des Artemis-Programms auch Menschen auf den Mond zu schicken. Das Eis könnte sehr wichtig sein, um Menschen auf dem Mond zu unterstützen. Und wenn es nicht tief unter der Oberfläche läge, wäre es vielleicht gut zu erreichen. Aus dem gefrorenen Wasser könnte man Trinkwasser und Sauerstoff zum Atmen gewinnen. Außerdem könnte man Wasserstoff und Sauerstoff als Treibstoff für Raumschiffe nutzen.

Besonders an den Polen des Mondes gibt es Krater, die immer im Schatten liegen. Dort könnte sich viel Eis angesammelt haben. Diese neuen Erkenntnisse des indischen Forschungsteams machen die Pole des Mondes zu einem interessanten Ort für zukünftige Mondlandungen und eine dauerhafte Mondstation.