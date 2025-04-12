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So lange sind Menschen schon im Weltall unterwegs

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Tag der bemannten Raumfahrt:So lange sind Menschen schon im All unterwegs

3, 2, 1, ... Start! Wer hat Lust auf eine Inforeise durchs Weltall? Heute ist Tag der bemannten Raumfahrt - denn die jährt sich nun zum 64. Mal.

Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre, im Weltall zu schweben? Viele Jahre haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen daran gearbeitet, dass das möglich wird. Am 12. April ist der Welttag der bemannten Raumfahrt. Denn: 1961, vor genau 64 Jahren, ist der erste Mensch in den Weltraum geflogen!

Erklärgrafik-Weltall leben

Wie es dazu kam, dass Menschen in den Weltraum fliegen? Lest selbst:

Quelle: ZDF

Können nur Astronautinnen und Astronauten ins All?

Mittlerweile sind es nicht nur trainierte Astronautinnen und Astronauten, die es ins All schaffen. Auch andere Menschen waren bereits dort: Beispielsweise Forschende ohne Astronautenausbildung oder Weltraumtouris, die dafür eeeecht viel Geld zahlen! Vor kurzem flog die 29-jährige Rabea Rogge ins All. Auch keine Astronautin, sondern Ingenieurin - und nun die erste deutsche Frau im All!

So, wer will jetzt sein Weltraumwissen testen?

Diesen Text hat Vivian geschrieben.

Hier gibt's noch mehr galaktisch gute Infos:

  1. Fotomontage: Ein Foto von Rabea Rogge mit einer Rakete vor Weltraumhintergrund

    logo!:Erste deutsche Frau im Weltall

    Video0:56
  2. Eine Rakete startet.

    logo!:Erster europäischer Raketenstart!

  3. Die Erde vom Weltall aus betrachtet

    logo!:Weltall und Raumfahrt

  4. Raumstation ISS

    logo!:Fast 10 Monate