Tag der bemannten Raumfahrt:So lange sind Menschen schon im All unterwegs
3, 2, 1, ... Start! Wer hat Lust auf eine Inforeise durchs Weltall? Heute ist Tag der bemannten Raumfahrt - denn die jährt sich nun zum 64. Mal.
Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre, im Weltall zu schweben? Viele Jahre haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen daran gearbeitet, dass das möglich wird. Am 12. April ist der Welttag der bemannten Raumfahrt. Denn: 1961, vor genau 64 Jahren, ist der erste Mensch in den Weltraum geflogen!
Vor mehr als 60 Jahren begann das Zeitalter der Raumfahrt. Die Sowjetunion, so hieß Russland damals, schoss am 4. Oktober 1957 den Satelliten Sputnik 1 in die Erdumlaufbahn. Dieser Satellit wog etwa 80 Kilo und sendete Funksignale zur Erde. Nach drei Wochen gaben die Batterien auf. Doch die Forschenden ließen sich davon nicht abschrecken und machten weiter.
Nur einen Monat später gelang der Sowjetunion ein weiterer Erfolg: Sie schickten das erste Lebewesen in die Erdumlaufbahn. Es war die Hündin Laika, die in Sputnik 2 flog. Der erste Mensch, der das Weltall erreichte, war der 27-jährige Juri Gagarin - auch aus der Sowjetunion. Am 12. April 1961 flog er 108 Minuten lang in einer Raumkapsel um die Erde.
Dann kam der große Moment für die USA: Am 16. Juli 1969 startete die Raumkapsel Apollo 11 zum Mond. Am 20. Juli setzte der US-amerikanische Astronaut Neil Armstrong (im Foto links) als erster Mensch einen Fuß auf den Mond. Millionen Menschen sahen ihm im Fernsehen dabei zu.
Das nächste Ziel: Die Astronauten und Astronautinnen sollten auch längere Zeit im All bleiben können, also dort leben und arbeiten. Die erste Raumstation wurde 1971 ins All gebracht: die sowjetische Saljut 1. Diese war aber nur kurz im Einsatz. Besser klappte es mit der russischen Station Mir, die ab 1986 fast 15 Jahre lang genutzt wurde. Gerade gibt es zwei Raumstationen im All: Seit 1998 die Internationale Raumstation ISS (Foto) - an ihr sind 16 verschiedene Länder beteiligt. Und: die chinesische Raumstation CSS.
Der nächste große Traum der Weltraumforschung ist wahrscheinlich eine bemannte Reise zum Mars. Die NASA, aber auch private Unternehmen wie SpaceX von Tesla-Besitzer Elon Musk und Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos, arbeiten daran. Im Moment ist das für Menschen technisch aber noch nicht möglich.
Können nur Astronautinnen und Astronauten ins All?
Mittlerweile sind es nicht nur trainierte Astronautinnen und Astronauten, die es ins All schaffen. Auch andere Menschen waren bereits dort: Beispielsweise Forschende ohne Astronautenausbildung oder Weltraumtouris, die dafür eeeecht viel Geld zahlen! Vor kurzem flog die 29-jährige Rabea Rogge ins All. Auch keine Astronautin, sondern Ingenieurin - und nun die erste deutsche Frau im All!