Roboter macht erstaunliche Entdeckung auf dem Mars

Der Mars-Rover "Curiosity" hat reinen Schwefel entdeckt und zwar ganz aus Versehen! Der Fund ist eine kleine Sensation.

Der Roboter "Curiosity" ist auf dem Mars unterwegs, um den Planeten zu erforschen. Jetzt hat er dabei etwas Überraschendes entdeckt - und das ganz aus Versehen! Der Roboter ist nämlich über einen Felsen gefahren. Weil "Curiosity" sehr schwer ist, ist der Felsen dabei aufgebrochen. Darin war etwas, was man auf dem Mars vorher noch nie gesehen hat: gelbe Schwefelkristalle!

logo! erklärt, warum Forschende die Entdeckung so faszinierend finden. 25.07.2024 | 1:28 min

Das Besondere: Bis jetzt hat man auf dem Mars nur eine Mischung aus Schwefel und anderen Materialien entdeckt. Das, was der Mars-Roboter jetzt gefunden hat, ist aber reiner Schwefel.

Übrigens ... Viele denken, dass Schwefel nach faulen Eiern riecht. Das ist aber nur bei dem Gas Schwefelwasserstoff so. Der reine Schwefel, der auf dem Mars gefunden wurde, stinkt also nicht.

Hier seht ihr die gelben Schwefelkristalle, die der Roboter gefunden hat. Quelle: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Ein Rätsel für Forscher

Warum der Schwefel dort ist, ist noch nicht ganz klar. Das wollen Wissenschaftler von der US-Weltraumagentur NASA jetzt aber herausfinden. Denn eigentlich haben sie überhaupt nicht damit gerechnet, den Schwefel zu finden. Ashwin Vasavada ist einer der Forscher. Er freut sich über die Entdeckung:

Die Entdeckung seltsamer und unerwarteter Dinge macht die Erforschung von Planeten so aufregend. „ Ashwin Vasavada