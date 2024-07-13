Wo geht man im Weltall eigentlich aufs Klo? Einfache Antwort: Na, in den Raumanzug pinkeln natürlich - quasi wie in eine Art Windel! In Zukunft könnte das Pipi aber richtig sinnvoll genutzt werden. Denn: Forschende entwickeln momentan einen Raumanzug, der Urin recycelt , also wiederverwertet. Das Pipi kann so automatisch gereinigt und in Trinkwasser umgewandelt werden.

Pipi trinken - klingt eklig?

Nö, ist sogar richtig smart! Denn: Im Weltall ist es echt schwierig, genug Trinkwasser zu haben. Bisher steht Astronautinnen und Astronauten auf einem Einsatz außerhalb des Raumschiffs nur bis zu ein Liter Wasser zur Verfügung - und deshalb können sie sich nicht so lange dort aufhalten. Wenn das mit den Raumanzügen klappt, könnten sie bis zu 24 Stunden im All bleiben - ohne zu wenig Wasser zu haben. (Übrigens: Tatsächlich wird Urin auch bisher schon wiederverwertet, sodass daraus Trinkwasser wird - zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation ISS.)