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Raumanzug der Zukunft: Pipi im All?

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Raumanzug der Zukunft:Pipi im All?

In den Raumanzug zu pinkeln, könnte bald eine richtig gute Idee sein. Denn: Für Astronautinnen und Astronauten werden gerade neue Anzüge entwickelt.

Wo geht man im Weltall eigentlich aufs Klo? Einfache Antwort: Na, in den Raumanzug pinkeln natürlich - quasi wie in eine Art Windel! In Zukunft könnte das Pipi aber richtig sinnvoll genutzt werden. Denn: Forschende entwickeln momentan einen Raumanzug, der Urin recycelt, also wiederverwertet. Das Pipi kann so automatisch gereinigt und in Trinkwasser umgewandelt werden.

Raumanzug-Klo

Ein Raumanzug als Klo - echt abgespaced, oder?

Quelle: IMAGO

Pipi trinken - klingt eklig?

Nö, ist sogar richtig smart! Denn: Im Weltall ist es echt schwierig, genug Trinkwasser zu haben. Bisher steht Astronautinnen und Astronauten auf einem Einsatz außerhalb des Raumschiffs nur bis zu ein Liter Wasser zur Verfügung - und deshalb können sie sich nicht so lange dort aufhalten. Wenn das mit den Raumanzügen klappt, könnten sie bis zu 24 Stunden im All bleiben - ohne zu wenig Wasser zu haben. (Übrigens: Tatsächlich wird Urin auch bisher schon wiederverwertet, sodass daraus Trinkwasser wird - zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation ISS.)

Diesen Text hat Debbie geschrieben.

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