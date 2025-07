logo!: Was gerade im Weltall abgeht - 5 Weltraummissionen

Weltweit wollen Menschen das Weltall erforschen. Einige Länder und ihre Raumfahrtbehörden sind mit Missionen im All. Was Europa, USA, Russland und China dort erforschen, erfahrt ihr hier.

1. Europa: Auf dem Weg zum Jupiter

Der Gasplanet Jupiter ist der größte Planet unseres Sonnensystems. Er hat fast 100 Monde. Die Mission "JUICE" von vielen europäischen Ländern will drei der großen Monde - Ganymed, Callisto und Europa - erforschen. "JUICE" steht für Ju piter I cy M oons E xplorer - also auf Deutsch: Jupiter eisige Monde Entdecker.

Die Jupitersonde soll in acht Jahren an ihrem Ziel einreffen.

2. USA: Vom Mond zum Mars

3. Russland: Raumstation auf dem Mond

4. China: Weltraumteleskop für den Blick in ferne Galaxien

China hat seit 2021 eine eigene Raumstation "Tiangong" - auf Deutsch Himmelspalast. Es befinden sich dort dauernd Astronauten an Bord. Im All führen sie wissenschaftliche und technische Experimente durch. Der nächste Schritt: 2027 soll ein riesiges Weltraumteleskop ins All starten, das Xuntian-Teleskop. So ein Weltraumteleskop kann man sich wie ein Super-Fernrohr vorstellen, mit dem man in von der Erde weit entfernte Bereiche des Weltalls schauen kann.