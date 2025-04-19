Auf dem fernen Planeten K2-18b haben Forschende chemische Stoffe entdeckt, die auf Leben hindeuten könnten. So nah waren sie einem Beweis noch nie.

Kaum eine Frage beschäftigt die Weltraumforschung mehr als die, ob wir im Weltall wirklich alleine sind - oder es doch so etwas wie Aliens gibt. Dieser Frage ist ein internationales Forschungsteam jetzt einen Schritt näher gekommen. Sie sagen sogar, so nah seien sie "noch nie" einem Fund gekommen, den sie "Leben" nennen könnten.

Auf einem super weit entfernten Planeten wurden "Hinweise auf Leben" entdeckt - Moment mal, etwa Aliens?! Quelle: A. Smith, N. Madhusudhan/University of Cambridge/EurekAlert!/dpa

Das haben die Forschenden herausgefunden

Sie haben zwar keine kleinen grünen Männchen getroffen - aber immerhin zwei chemische Verbindungen! Aber diese beiden Schwefelverbindungen sind laut den Forschenden tatsächlich die vielversprechendsten Hinweise, dass es tatsächlich Leben auf dem 124 Lichtjahre entfernten Exoplaneten K2-18b könnte. Das konnten sie dank der Bilder des James-Webb-Teleskops entdecken - mehr dazu im Video:

Wir erklären euch, was "Hinweise auf Leben" im All bedeutet. 19.04.2025 | 1:35 min

Dimethylsulfid und Dimethyldisulfid heißen die zwei Verbindungen (klingt schon außerirdisch, oder?). Diese Stoffe werden auf der Erde nur von Lebewesen produziert. Sie stecken meistens in winzigen Meeresalgen. Das heißt: Auch außerhalb unseres Sonnensystems muss es irgendwie biologische Aktivität, also Leben, geben. Um das zu bestätigen, seien aber noch weitere Forschungen nötig.

K2-18b - ein Planet, wo Leben möglich wäre

Der Exoplanet K2-18b ist super weit weg von unserem Sonnensystem. Er umkreist eine andere Sonne, die Sonne K2-18, einen roten Zwergstern im Sternbild Löwe. Damit liegt er in der sogenannten bewohnbaren Zone. Das bedeutet, dass es dort weder zu heiß noch zu kalt ist für die Bildung von flüssigem Wasser. Denn das gilt als wichtigste Voraussetzung für Leben. Mehr zur Weltraumforschung lest ihr hier:

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