logo!: Zweites Gipfelkreuz für Zugspitze

Immer wieder schwere Unfälle

Sicheres Gipfelkreuz

Das neue zweite Gipfelkreuz steht drinnen, direkt in der Station der Seilbahn – auf rund 2.950 Metern Höhe. So haben alle Touristen die Möglichkeit ein Foto damit zu machen. Ganz in Ruhe und ohne Absturzgefahr! Und: Mit dem neuen Kreuz ist immer das perfekte Selfie möglich. Es steht nämlich vor einer Fotowand mit dem Bergpanorama. So scheint immer die Sonne – auch wenn der echte Zugspitzengipfel grade in den Wolken verschwunden ist 😄.