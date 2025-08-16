logo!: Nach dem Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska

Was kam dabei raus?

Doch was genau sie in den knapp drei Stunden besprochen haben, weiß niemand so genau. Das Treffen fand nämlich hinter verschlossenen Türen statt - ohne Reporter oder Kameras. Danach erklärten Trump und Putin öffentlich, dass das Gespräch sehr produktiv, also gut, gewesen sei. Zu welchen Ergebnissen sie gekommen sind und was sie genau vereinbart haben, bleibt offen.



Klar ist: Der Krieg geht erst mal weiter. Während Trump und Putin miteinander gesprochen haben, hat Russland die Ukraine in der Nacht weiter angegriffen. Eine Waffenruhe, also eine Pause von den Kämpfen, wird es nicht geben - obwohl Trump das eigentlich erreichen wollte.