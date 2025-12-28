  3. Suche

Von Tieren bis Technik: 10 Good News 2025

Wow, was für ein Jahr!:Zehn gute Dinge, die 2025 passiert sind

2025 hatte auch echt viele gute News. Eine Insel ohne Müll oder gute Laune durch Hundesabber: Swiped durch die Top 10 und schreibt uns, welche Nachricht ihr richtig gefeiert habt.

Good News 2025 - Highlights aus aller Welt
Mitarbeiter der Gemeinde Tilos sortieren im Recyclingzentrum der Insel recycelte Abfälle.
Seit Juli 2024 ist auf den Straßen Helsinkis kein Mensch mehr durch einen Unfall gestorben.
Fußball
2025 fand der erste CSD in der thüringischen Goethe- und Universitätsstadt Ilmenau statt
Landwirtschaftliches Feld mit Windrädern und Solarzellenstation.
Im Kölner Stadionbad genießen Badegäste bei sommerlichen Temperaturen die Freibad-Saison.
Seitenansicht eines jungen Mädchens, das friedlich in einem hellen Bett schläft und sich unter einer weißen Bettdecke an einen flauschigen Stoffhasen kuschelt.
Mädchen kuschelt mit Hund.
Ein Hecht im Wasser.
Breitmaulnashörner

💫Große und kleine gute Nachrichten!

Schreibt uns eure News-Highlights aus diesem Jahr unten in die Kommentare. ⬇️

