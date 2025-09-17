Wintersonnenwende: Ein besonders kurzer Tag

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
So schnell wird es hier dunkel:Kürzester Tag des Jahres
Ganz schön dunkel zur Zeit! Das liegt daran, dass am 21. Dezember in Deutschland und auf der gesamten Nordhalbkugel der kürzeste Tag des Jahres ist.
Gähn – werdet ihr gerade schon wieder müde? Kein Wunder, schließlich geht die Sonne zur Zeit so früh unter, dass es auch um 17 Uhr schon gefühlt mitten in der Nacht ist. Doch nicht mehr lang! Denn nach dem 21. Dezember werden die Tage wieder länger. Das liegt an der sogenannten Wintersonnenwende. Das ist der Tag, an dem die Sonne in Deutschland am kürzesten scheint. Danach werden die Tage wieder länger.
Warum sich Tageslängen ändern
Unsere Tageslänge hat mit der Bewegung der Erde um die Sonne zu tun.
Besonders (langer) kurzer Tag?!
Funfact: Obwohl heute für alle auf der Nordhalbkugel Wintersonnenwende ist, ist es an verschiedenen Orten mal etwas länger, mal etwas kürzer hell. In der Nähe des Nordpolarkreises geht die Sonne beispielsweise zu dieser Jahreszeit gar nicht mehr auf. In Ägypten scheint die Sonne wiederum über zehn Stunden.
Und auch in Deutschland ist der Tag nicht überall gleichlang. Klickt in die Faktenbox und findet heraus, wo der Tag am kürzesten ist:
Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.
Über dieses Thema berichtete die logo!-Sendung vom 21.12.2025.