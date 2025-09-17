Wintersonnenwende: Ein besonders kurzer Tag

Ganz schön dunkel zur Zeit! Das liegt daran, dass am 21. Dezember in Deutschland und auf der gesamten Nordhalbkugel der kürzeste Tag des Jahres ist.

So schnell wird es hier dunkel

Gähn – werdet ihr gerade schon wieder müde? Kein Wunder, schließlich geht die Sonne zur Zeit so früh unter, dass es auch um 17 Uhr schon gefühlt mitten in der Nacht ist. Doch nicht mehr lang! Denn nach dem 21. Dezember werden die Tage wieder länger. Das liegt an der sogenannten Wintersonnenwende. Das ist der Tag, an dem die Sonne in Deutschland am kürzesten scheint. Danach werden die Tage wieder länger.

Warum sich Tageslängen ändern

Unsere Tageslänge hat mit der Bewegung der Erde um die Sonne zu tun.

Im Frühling und Sommer sind die Tage länger: Es wird früher hell und später dunkel. Im Herbst und Winter sind die Tage kürzer. Warum das so ist, erklären wir euch!

Besonders (langer) kurzer Tag?!

Funfact: Obwohl heute für alle auf der Nordhalbkugel Wintersonnenwende ist, ist es an verschiedenen Orten mal etwas länger, mal etwas kürzer hell. In der Nähe des Nordpolarkreises geht die Sonne beispielsweise zu dieser Jahreszeit gar nicht mehr auf. In Ägypten scheint die Sonne wiederum über zehn Stunden.

Und auch in Deutschland ist der Tag nicht überall gleichlang. Klickt in die Faktenbox und findet heraus, wo der Tag am kürzesten ist:

München München liegt besonders südlich. Hier gibt es am 21. Dezember acht Stunden Tageslicht. Stuttgart Hier gibt es am 21. Dezember acht Stunden und 15 Minuten Tageslicht. Münster Hier gibt es am 21. Dezember sieben Stunden und 45 Minuten Tageslicht. Leipzig Hier gibt es am 21. Dezember sieben Stunden und 51 Minuten Tageslicht. Kiel Kiel liegt ziemlich weit im Norden Deutschlands. Hier gibt es am 21. Dezember siebeneinhalb Stunden Tageslicht.

