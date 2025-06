logo!: Wann ist der längste Tag des Jahres?

Wenn ihr am Samstag ins Bett geht, ist es ziemlich wahrscheinlich noch hell! Denn am 21. Juni ist Sommersonnenwende in Deutschland und auf der Nordhalbkugel der Erde. Und: Das ist der längste Tag des Jahres . In Hamburg zum Beispiel geht die Sonne erst um 21.53 Uhr unter - nach mehr als 17 Stunden Tageslicht!

Von den super langen Tagen müssen wir uns dann ab Sonntag langsam wieder verabschieden. Denn nachdem die Sonne zur Sommersonnenwende an ihrem höchsten Punkt im Himmel stand, wird sie dann jeden Tag ein kleines Stückchen tiefer am Himmel stehen. Die Folge: Die Tage werden bei uns wieder kürzer. Davon merkt man aber erst einmal kaum etwas.

Was im Weltall passiert

Wo die Sonne gar nicht unter geht

Weiter oben im Norden von Europa geht die Sonne am 21. Juni gar nicht unter. Das ist so zum Beispiel in Teilen der Länder Schweden, Norwegen, Finnland und in Island. Dort ist es dann um Mitternacht noch so hell, dass man ohne extra Licht draußen ein Buch lesen könnte. In vielen Ländern wird der Tag auch besonders gefeiert.