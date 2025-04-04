logo!: Zeitumstellung - Eine Stunde länger schlafen!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Zeitumstellung - again:Von Sommer- zu Winterzeit!
Seid ihr Langschläfer? Dann kommt hier eine gute Nachricht: Dieses Wochenende ist Zeitumstellung. Die Nacht von Samstag auf Sonntag ist deshalb eine Stunde länger als sonst. Das liegt an der Umstellung auf die Winterzeit. In der Nacht werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt - ihr könnt also ausschlafen!
- Die Sommerzeit geht von Ende März bis Ende Oktober. Die Uhr wird dafür vorgestellt.
- Die Winterzeit geht von Ende Oktober bis Ende März. Die Uhr wird zurückgestellt.
Hä, wie viel Uhr ist dann gleich nochmal?
Quelle: IMAGO/ phototek
Habt ihr auch immer Probleme, euch das zu merken? Vielleicht hilft euch ja diese Eselsbrücke: Im Sommer werden die Gartenmöbel vor die Tür gestellt, im Winter kommen sie zurück in den Keller.
Wieso gibt es die Zeitumstellung?
Einmal im Jahr wird die Zeit umgestellt28.10.2023 | 1:27 min
Warum nicht alle die Zeitumstellung gut finden
"Hä, wie viel Uhr ist es jetzt nochmal?", fragen sich viele zweimal im Jahr: Die Zeitumstellung stiftet für viele Menschen immer wieder Verwirrung. Und: Einige Menschen haben auch gesundheitliche Probleme damit. Sie schlafen danach beispielsweise schlechter, haben Kopfschmerzen oder können sich nicht so gut konzentrieren.
Wie geht es euch mit der Zeitumstellung? Nervt euch das oder findet ihr das okay? Schreibt es in die Kommentare!
