logo!: Zeitumstellung - Eine Stunde länger schlafen!

Seid ihr Langschläfer? Dann kommt hier eine gute Nachricht: Dieses Wochenende ist Zeitumstellung. Die Nacht von Samstag auf Sonntag ist deshalb eine Stunde länger als sonst. Das liegt an der Umstellung auf die Winterzeit. In der Nacht werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt - ihr könnt also ausschlafen!

Die Sommerzeit geht von Ende März bis Ende Oktober. Die Uhr wird dafür vor gestellt.

geht von Ende März bis Ende Oktober. Die Uhr wird dafür gestellt. Die Winterzeit geht von Ende Oktober bis Ende März. Die Uhr wird zurückgestellt.

Hä, wie viel Uhr ist dann gleich nochmal? Quelle: IMAGO/ phototek

Habt ihr auch immer Probleme, euch das zu merken? Vielleicht hilft euch ja diese Eselsbrücke: Im Sommer werden die Gartenmöbel vor die Tür gestellt, im Winter kommen sie zurück in den Keller.

Wieso gibt es die Zeitumstellung?

Einmal im Jahr wird die Zeit umgestellt 28.10.2023 | 1:27 min

Warum nicht alle die Zeitumstellung gut finden

"Hä, wie viel Uhr ist es jetzt nochmal?", fragen sich viele zweimal im Jahr: Die Zeitumstellung stiftet für viele Menschen immer wieder Verwirrung. Und: Einige Menschen haben auch gesundheitliche Probleme damit. Sie schlafen danach beispielsweise schlechter, haben Kopfschmerzen oder können sich nicht so gut konzentrieren.