logo!: Der Durchschnittsmensch in Deutschland

Denkt mal an die Menschen, in eurem Umfeld: An eure Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und und und. Wenn ihr eine Person malen müsstet, die im Durchschnitt so aussieht, wie alle zusammen, wie würde sie dann aussehen?

Der Durchschnitt ist ein Mittelwert . Also ein Wert, der ungefähr die Mitte von mehreren Zahlen angibt. Ein Beispiel: Wenn du 10 Euro Taschengeld bekommst und deine große Schwester 20 Euro, dann bekommt ihr beiden im Durchschnitt 15 Euro Taschengeld. Denn eure Eltern geben insgesamt 30 Euro an zwei Kinder (Also: 30 Euro durch 2 = 15 Euro).

So etwas in der Art haben Fachleute jetzt gemacht. Die haben nicht gemalt, sondern gerechnet. Und zwar, wie der durchschnittliche Mensch in Deutschland so ist - wie alt, wie groß, wie schwer und so weiter. Und raus kam das: