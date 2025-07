logo!: Flaschenpost war 10 Jahre unterwegs

Habt ihr auch schon mal davon geträumt am Meer oder am Fluss eine Flaschenpost aus einem anderen Land zu finden ? Oder schon mal selbst eine verschickt?

Ein US-Amerikaner hat sie bei einem Strandspaziergang gefunden. Er war im Urlaub auf einer Insel in der Karibik. Das Krasse: Die Insel liegt Tausende von Kilometern entfernt von dem Ort, an dem das Ehepaar die Flaschenpost ins Wasser geworfen hatte. Diese Flaschenpost hat also eine richtig weite Reise hinter sich!

Fun-Fact: Der Flaschenpost-Finder hat mittlerweile schon über 100 gefunden - er ist also ein richtiger Profi.