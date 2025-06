logo!: Happy Birthday, UNO!

Ihr lest es gerade auch oft in den logo!-News: Krieg in der Ukraine , im Gazastreifen und in Israel und Iran und noch viele weitere Kämpfe weltweit - beischeint das Ziel Weltfrieden ziemlich weit weg. Außerdem geben die USA deutlich weniger Geld an die UNO seit der US-amerikanische Präsident Donald Trump an der Macht ist. Dadurch haben die Organisationen der UNO weniger Geld zur Verfügung, um weltweit helfen zu können. Gerade in diesen Zeiten ist aber die Arbeit der UNO unverzichtbar, sagt