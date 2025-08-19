  3. Suche

logo!-Bildergalerie: So krass sind die Waldbrände in Spanien

Heftige Feuer:So krass sind die Waldbrände in Spanien

von Anna geschrieben

Dieses Jahr zerstörten Brände in Spanien bereits viel Natur. Gerade ist die Feuerwehr vor allem im Norden und Westen des Landes wieder im Dauereinsatz. So ist die Lage.

Ein schwerer Waldbrand wütet in der spanischen Region Galizien.
Ein Feuerwehrmann läuft durch die Flammen.
Ein Hubschrauber löscht einen Waldbrand aus der Luft.
Ein Mann steht vor seinem vom Feuer zerstörten Haus.
Eine große Fläche Land wurde von den Feuern in Spanien verbrannt.
Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Bonn rücken nach Spanien aus.

Schwere Waldbrände

In Spanien wüten seit Tagen schwere Waldbrände. Die Einsatzkräfte bekämpfen im Norden und Westen des Landes zurzeit 23 größere Brände, wie hier in der Region Galizien.

