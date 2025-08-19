logo!-Bildergalerie: So krass sind die Waldbrände in Spanien

Heftige Feuer : So krass sind die Waldbrände in Spanien

von Anna geschrieben 19.08.2025 | 16:27

Dieses Jahr zerstörten Brände in Spanien bereits viel Natur. Gerade ist die Feuerwehr vor allem im Norden und Westen des Landes wieder im Dauereinsatz. So ist die Lage.