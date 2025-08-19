logo!-Bildergalerie: So krass sind die Waldbrände in Spanien

1:17 min
Heftige Feuer:So krass sind die Waldbrände in Spanien
von Anna geschrieben
Dieses Jahr zerstörten Brände in Spanien bereits viel Natur. Gerade ist die Feuerwehr vor allem im Norden und Westen des Landes wieder im Dauereinsatz. So ist die Lage.
Schwere Waldbrände
In Spanien wüten seit Tagen schwere Waldbrände. Die Einsatzkräfte bekämpfen im Norden und Westen des Landes zurzeit 23 größere Brände, wie hier in der Region Galizien.
