logo! erklärt: Wie Waldbrände entstehen

Waldbrände in Südeuropa und Waldbrandgefahr in Deutschland

In Südeuropa, zum Beispiel in Teilen von Frankreich und Spanien sieht es zurzeit so aus: Riesige Waldflächen stehen in Flammen und jede Menge Wald wird dabei zerstört. Und auch bei uns in Deutschland gab es Ende Juni vor allem im Osten Deutschlands Waldbrände. Wenn es heiß und auch lange Zeit trocken ist, weil kaum Regen fällt, besteht die Gefahr, dass es wieder anfängt zu brennen.