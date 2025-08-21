logo!: Viele Kinder werden Opfer von sexualisierter Gewalt

Die Polizei zählt 2024 fast 18.000 Fälle von sexualisierter Gewalt an Kindern. Viele Taten passieren im Internet. Politiker und Polizei wollen mehr dagegen tun.

an Kindern. In Deutschland sind auch im vergangenen Jahr wieder viele Kinder und Jugendliche Opfer von sexualisierter Gewalt geworden. Die Polizei hat 2024 fast 18.000 solcher Fälle gezählt. Vermutlich gibt es noch mehr Fälle. Die werden oft nicht bekannt, weil die Kinder die Täter kennen und sich nicht trauen, sie bei der Polizei anzuzeigen.

Täter sind im Internet unterwegs

Viele Taten passieren aber auch online, also im Internet - zum Beispiel in Chats, Online-Games oder sozialen Netzwerken. Kinder werden dort zum Beispiel von Fremden angesprochen und überredet, private Fotos von sich zu schicken. Das nennt man Cybergrooming.

Was getan werden soll

Der zuständige Innenminister will dafür sorgen, dass mehr getan wird, um Kinder zu schützen. Zum Beispiel sollen bestimmte Daten im Internet länger gespeichert werden - damit die Polizei Täter schneller finden kann. Die Polizei schlägt vor, mit mehr Polizisten solche Fälle aufzuklären und zu verhindern.

Hilfe bei sexuellem Missbrauch

Wichtig für euch: Wenn euch etwas komisch vorkommt, sprecht mit jemandem, holt euch Hilfe.

Hier findet ihr Internetseiten mit Tipps und Hilfe von Experten und Expertinnen:

