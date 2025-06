Sexuelle Gewalt in der Kindheit

Es gibt sehr schwierige Themen , über die betroffene Menschen nicht sprechen wollen oder können - weil sie sich schämen oder Angst haben . Sexuelle Gewalt ist so ein Thema. Eine neue Umfrage zeigt, dass viele Menschen in der Kindheit und der Jugend sexuelle Gewalt erleben .

Was sexuelle Gewalt genau ist, das erfahrt ihr hier:

Was bedeutet das und was kann man dagegen tun?

Wo kann das passieren?

Sexuelle Gewalt kann an unterschiedlichen Orten passieren. Wenn Mädchen sexuelle Gewalt erleben, dann häufig in der Familie. Bei Jungs passiert es eher im Sportverein oder in der Kirche. Auch im Internet und in den sozialen Medien werden Menschen Opfer von sexueller Gewalt. Zum Beispiel, wenn jemand sie dazu zwingt, Nacktfotos von sich zu schicken.