Die Menschenrechte sind 30 wichtige Rechte , die immer und für alle Menschen auf der ganzen Welt gelten. In Deutschland stehen viele dieser Rechte im wichtigsten Gesetz, dem Grundgesetz . Zu den Menschenrechten gehören zum Beispiel diese Rechte:

Deshalb gibt es die Menschenrechte

Einige Organisationen kontrollieren immer wieder , ob die Menschenrechte eingehalten werden . Und sie machen darauf aufmerksam, wenn die Menschenrechte verletzt werden. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch haben durch ihre Arbeit zum Beispiel schon oft dafür gesorgt, dass unschuldige Menschen wieder aus Gefängnissen freigelassen wurden.

Die Länder selbst müssen sich darum kümmern , dass die Menschenrechte in ihrem Land eingehalten werden . In besonders heftigen Fällen kann die UN versuchen, diese Länder zu zwingen , die Menschenrechte einzuhalten. Zum Beispiel indem andere Länder nichts mehr an diese Länder verkaufen. Solche Maßnahmen nennt man Sanktionen. Das Ziel: Die Sanktionen sollen den Ländern und deren Regierungen Schwierigkeiten bereiten. So sollen die Regierungen dazu gebracht werden, die Menschenrechte in ihren Ländern einzuhalten.

Menschenrechte werden in vielen Ländern verletzt. In einigen Ländern sind es vor allem die Regierungen , die seit Jahren die Rechte der Menschen missachten . Das ist zum Beispiel in den Ländern Nordkorea, Russland oder China so. Dort werden zum Beispiel Menschen, die eine andere Meinung haben als die Regierung, ins Gefängnis gesteckt. Manchmal werden sie auch geschlagen oder misshandelt .

1945 endete der Zweite Weltkrieg. Verbrechen wie in diesem Krieg sollten sich nie mehr wiederholen. Am 10. Dezember 1948 wurden deshalb die Menschenrechte von den Vereinten Nationen, den UN, in Paris beschlossen. Die UN sind ein Zusammenschluss fast aller Länder der Welt. Die meisten Länder haben gesagt, dass sie sich an die Menschenrechte halten wollen. Jedes Jahr am 10. Dezember soll daran erinnert werden - denn einige Länder verstoßen gegen die Menschenrechte.