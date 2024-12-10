logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Tag der Menschenrechte:Die wichtigsten Rechte der Menschen
Am 10. Dezember ist der Tag der Menschenrechte! Die gelten für alle auf der Welt. Die UN, die Vereinten Nationen, haben sie festgelegt. Diese wichtigen Rechte solltet ihr kennen.
Die Menschenrechte sind 30 wichtige Rechte, die immer und für alle Menschen auf der ganzen Welt gelten. In Deutschland stehen viele dieser Rechte im wichtigsten Gesetz, dem Grundgesetz. Zu den Menschenrechten gehören zum Beispiel diese Rechte:
- Alle Menschen sind frei und mit gleichen Rechten geboren.
- Alle sind gleich viel wert. Niemand darf diskriminiert, also zum Beispiel wegen seiner Hautfarbe, Religion oder Herkunft schlechter behandelt werden.
- Alle sollen in Freiheit und Sicherheit leben können.
- Niemand darf ohne Grund festgenommen und niemand darf gefoltert werden.
- Jeder hat das Recht auf Essen, Unterkunft und Medizin.
- Jeder hat das Recht, frei seine Meinung zu sagen.
- Jeder darf sich frei bewegen. Menschen haben also zum Beispiel das Recht, aus ihrem Land in ein anderes zu reisen und jederzeit wieder in ihre Heimat zurückzukommen.
Deshalb gibt es die Menschenrechte
1945 endete der Zweite Weltkrieg. Verbrechen wie in diesem Krieg sollten sich nie mehr wiederholen. Am 10. Dezember 1948 wurden deshalb die Menschenrechte von den Vereinten Nationen, den UN, in Paris beschlossen. Die UN sind ein Zusammenschluss fast aller Länder der Welt. Die meisten Länder haben gesagt, dass sie sich an die Menschenrechte halten wollen. Jedes Jahr am 10. Dezember soll daran erinnert werden - denn einige Länder verstoßen gegen die Menschenrechte.
