logo!: Selenskyj trifft Trump - Dieses Team ist dabei

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Wichtiges Treffen in den USA:Selenskyj trifft Trump

Der ukrainische Präsident trifft sich mit dem Präsidenten der USA. Mit dabei: Ein Team wichtiger Politiker und Politikerinnen aus Europa und das hat eine harte Aufgabe.

Alle schauen auf dieses Treffen: Der Präsident der Ukraine trifft den Präsidenten der USA.
Es geht dabei um sehr viel für die Ukraine und Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Ukraine braucht die Hilfe von US-Präsident Donald Trump, um sich weiter gegen den Angriff Russlands verteidigen zu können. Allerdings hat Trump gerade den russischen Präsidenten Wladimir Putin sehr freundlich empfangen. Die große Sorge: Die USA könnten Russlands Forderungen nachgeben - zum Nachteil der Ukraine. Und: Der letzte Besuch von Selenskyi im Weißen Haus lief richtig mies.
Selenskyj im Weißen Haus mit Team aus Europa
Selenskyj wird von vielen wichtigen Politikern aus Europa begleitet.
Politiker und Politikerinnen auf wichtiger Mission

Doch diesmal hat der ukrainische Präsident Unterstützung dabei: den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den britischen Premierminister Keir Starmer, die Regierungschefin Italiens Giorgia Meloni, den finnischen Präsidenten Alexander Stubb, EU-Chefin Ursula von der Leyen und den NATO-Chef Mark Rutte. Also ein ganzes Team aus richtig wichtigen Politikern und Politikerinnen aus Europa. Das Ziel des besonderen Teams: Präsident Trump davon zu überzeugen, dass ein Frieden zwischen Ukraine und Russland fair und dauerhaft sein muss. Und, dass die Ukraine dabei mitreden muss und nicht gezwungen wird, wichtige Teile ihres Landes an Russland abzugeben.

Warum die USA so viel Macht im Ukraine-Krieg haben

Warum ist die Rolle der USA im Ukrainekrieg von so großer Bedeutung?
