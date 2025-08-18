logo!: Selenskyj trifft Trump - Dieses Team ist dabei

Der ukrainische Präsident trifft sich mit dem Präsidenten der USA. Mit dabei: Ein Team wichtiger Politiker und Politikerinnen aus Europa und das hat eine harte Aufgabe.

Alle schauen auf dieses Treffen: Der Präsident der Ukraine trifft den Präsidenten der USA.

Selenskyj wird von vielen wichtigen Politikern aus Europa begleitet. Quelle: dpa/ddp

Politiker und Politikerinnen auf wichtiger Mission

Unterstützung dabei: den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den britischen Premierminister Keir Starmer, die Regierungschefin Italiens Giorgia Meloni, den finnischen Präsidenten Alexander Stubb, wichtigen Politikern und Politikerinnen aus Europa. Das Ziel des besonderen Teams: Präsident Trump davon zu überzeugen, dass ein Frieden zwischen Ukraine und Russland fair und dauerhaft sein muss. Und, dass die Ukraine dabei mitreden muss und nicht gezwungen wird, wichtige Teile ihres Landes an Russland abzugeben. Doch diesmal hat der ukrainische Präsident: den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den britischen Premierminister Keir Starmer, die Regierungschefin Italiens Giorgia Meloni, den finnischen Präsidenten Alexander Stubb, EU -Chefin Ursula von der Leyen und den NATO -Chef Mark Rutte. Also ein ganzes Team aus richtig. Dasdes besonderen Teams: Präsident Trump davon zu überzeugen, dass einsein muss. Und, dass die Ukraine dabei mitreden muss und nicht gezwungen wird, wichtige Teile ihres Landes an Russland abzugeben.

Warum die USA so viel Macht im Ukraine-Krieg haben

Trump trifft sich mit Putin, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen, aber ohne die Ukraine. Warum die USA dabei so viel mitbestimmen, erklären wir euch hier. 15.08.2025 | 1:37 min