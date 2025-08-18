logo!: Selenskyj trifft Trump - Dieses Team ist dabei

Doch diesmal hat der ukrainische Präsident Unterstützung dabei
: den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den britischen Premierminister Keir Starmer, die Regierungschefin Italiens Giorgia Meloni, den finnischen Präsidenten Alexander Stubb, EU
-Chefin Ursula von der Leyen und den NATO
-Chef Mark Rutte. Also ein ganzes Team aus richtig wichtigen Politikern und Politikerinnen aus Europa
. Das Ziel
des besonderen Teams: Präsident Trump davon zu überzeugen, dass ein Frieden zwischen Ukraine und Russland fair und dauerhaft
sein muss. Und, dass die Ukraine dabei mitreden muss und nicht gezwungen wird, wichtige Teile ihres Landes an Russland abzugeben.