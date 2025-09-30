logo!: Trumps Friedensplan

1:25 min
Trumps 20-Punkte-Plan:Frieden für Gaza?
Ende des Gazakriegs? US-Präsident Donald Trump hat einen Friedensplan mit 20 Punkten vorgestellt. Wir checken für euch: Was passieren soll und warum das gar nicht so einfach ist.
20 Punkte umfasst der Friedensplan für den Gazastreifen.
Quelle: Doug Mills/The New York Times/Redux/laif
US-Präsident Donald Trump will den Gaza-Krieg mit einem 20-Punkte-Plan beenden. Auf den ersten Blick klingt der Plan so, als könnte er den Menschen dort helfen. Wir schauen uns die wichtigsten Punkte an:
Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat dem Plan bereits zugestimmt. Die Hamas prüft den Plan noch. Wichtig: Wenn beide Seiten (Israel und Hamas) zustimmen, soll der Krieg enden.
Bisher hat die Hamas ähnliche Forderungen abgelehnt, solange es keinen eigenen Staat Palästina gibt. Sollte sie auch diesmal Nein zu dem Plan sagen, befürchten viele, dass der Krieg so weitergeht.
"Einmalige Chance" für Frieden
Viele Länder finden den Friedensplan gut - Deutschland, Großbritannien und Frankreich unterstützen die Vorschläge zum Beispiel. Auch die Palästinensische Autonomiebehörde (die im Gazastreifen keine Macht hat) lobte den Plan. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul nennt den Plan sogar eine "einmalige Chance" für Frieden.
Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.
