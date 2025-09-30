logo!: Trumps Friedensplan

Mitglieder der Hamas dürfen Gaza verlassen, wenn sie ihre Waffen abgeben und versprechen, friedlich zu leben. Dafür bekommen sie Amnestie, das bedeutet: Sie werden nicht bestraft. Sie können aber auch bleiben, allerdings nur ohne Waffen. Israel soll im Gegenzug seine Armee nach und nach aus Gaza abziehen.



ABER: Es gibt Zweifel daran, dass die Hamas wirklich alle Waffen abgibt. Außerdem ist unklar, wohin Hamas-Mitglieder gehen könnten, wenn sie ausreisen wollen, viele Länder wollen sie nicht aufnehmen. Auch beim Zurückziehen der israelischen Soldaten ist noch vieles unklar: Sie sollen nur dann ganz aus Gaza weggehen, wenn die Hamas wirklich alle Waffen abgibt.