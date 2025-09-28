  3. Suche

logo!: Große Proteste gegen Krieg in Gaza

Große Proteste in Berlin:Zehntausende demonstrieren gegen Gazakrieg

In Berlin haben am Samstag Zehntausende gegen den Krieg im Gazastreifen protestiert.

Etwa 60.000 Menschen sind in Berlin auf die Straße gegangen, um zu zeigen, dass sie nicht damit einverstanden sind, was Israel im Gazastreifen macht. Auch in anderen deutschen Städten gab es Demonstrationen - zum Beispiel in Düsseldorf. Die Demonstrantinnen und Demonstranten wollten damit auf die schwierige Lage der Menschen im Gazastreifen aufmerksam machen.
27.09.2025, Berlin: Menschen versammeln sich am Neptunbrunnen zu einem Demonstrationsmarsch und einer Kundgebung für Gaza.
Laut Polizei waren etwa 50.000 Menschen in Berlin vor Ort.
Quelle: dpa/Annette Riedl

Worum geht es?

Am 7. Oktober 2023 hatte die palästinensische Terrorgruppe Hamas Israel angegriffen. Israel reagierte mit Gegenangriffen auf die Hamas und den Gazastreifen. Seitdem herrscht im Gazastreifen Krieg. Mehr über den Krieg dort und wie er begonnen hat, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

Verstärkte Angriffe

Israel sagt, dass es die Terrorgruppe Hamas besiegen will und hat deshalb die Angriffe im Gazastreifen kürzlich noch einmal verstärkt. Die israelische Regierung sagt, dass das noch Wochen oder sogar Monate dauern könnte.
Mehrere Panzer rollen durch die Gegend. Menschen sind auf der Flucht. Ein Schild mit einer Hand, die "Stopp" zeigt.
Viele Länder finden es nicht gut, dass Israel Gaza-Stadt nun stärker angreift.
Quelle: ABACAPRESS/ddp images/Ramez Habboub/EPA/ABIR SULTAN

Große Katastrophe im Gazastreifen

Viele Experten und Expertinnen sowie Politiker und Politikerinnen warnen, dass vor allem Menschen leiden, die nicht zur Terrorgruppe Hamas gehören und nichts mit dem Krieg zu tun haben. Für sie ist die Lage sehr schwierig: Häuser sind zerstört, viele haben weder Wasser noch Strom, und Medikamente fehlen. Vor allem haben die Menschen zu wenig Lebensmittel, es herrscht eine große Hungersnot. Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen fordern deshalb schon lange von Israel, dass sie viel mehr Hilfslieferungen zu den Menschen in den Gazastreifen lassen müssen.
Dieser Text wurde von Felix geschrieben.

