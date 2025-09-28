Etwa 60.000 Menschen sind in Berlin auf die Straße gegangen, um zu zeigen, dass sie nicht damit einverstanden sind, was Israel im Gazastreifen macht. Auch in anderen deutschen Städten gab es Demonstrationen - zum Beispiel in Düsseldorf. Die Demonstrantinnen und Demonstranten wollten damit auf die schwierige Lage der Menschen im Gazastreifen aufmerksam machen.

Worum geht es?

Verstärkte Angriffe

Große Katastrophe im Gazastreifen

Viele Experten und Expertinnen sowie Politiker und Politikerinnen warnen, dass vor allem Menschen leiden, die nicht zur Terrorgruppe Hamas gehören und nichts mit dem Krieg zu tun haben. Für sie ist die Lage sehr schwierig: Häuser sind zerstört, viele haben weder Wasser noch Strom, und Medikamente fehlen. Vor allem haben die Menschen zu wenig Lebensmittel, es herrscht eine große Hungersnot. Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen fordern deshalb schon lange von Israel, dass sie viel mehr Hilfslieferungen zu den Menschen in den Gazastreifen lassen müssen.