logo!: Internationaler Tag der Demokratie

Mitreden und mitbestimmen:Internationaler Tag der Demokratie

Demokratie betrifft uns alle, ob bei der Klassensprecherwahl oder im Bundestag. Am 15. September erinnert der Internationale Tag der Demokratie daran.

Wenn ihr bei euch in der Schule eine Klassensprecherin oder einen Klassensprecher wählt, dann steckt ihr schon mittendrin in der Demokratie. Denn das Wählen ist ein ganz wichtiger Teil davon. In einer Demokratie haben alle Menschen das Recht, ihre Meinung zu sagen und mitzubestimmen.
Kinder die sich melden. Eine Lehrerin schreibt währenddem etwas an die Tafel.
Deine Stimme zählt, auch in der Schule.
Quelle: imagebroker/imago images

Internationaler Tag der Demokratie

Jedes Jahr am 15. September ist der Internationale Tag der Demokratie. 2007 haben ihn die Vereinten Nationen eingeführt. Der Tag soll daran erinnern, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist. Sie funktioniert nur dann gut, wenn viele Menschen sich immer wieder dafür einsetzen und die demokratischen Rechte schützen. Zum Beispiel, indem sie wählen gehen oder Unterschriftenaktionen für oder gegen bestimmte Dinge starten.
In jedem Jahr gibt es auch ein Motto. Dieses Jahr lautet es: "Stärkung der nächsten Generation". Dahinter steckt die Idee, dass besonders junge Menschen stärker in Entscheidungen einbezogen werden sollen, vor allem, wenn es um Themen geht, die ihre Zukunft betreffen.

Deshalb ist Demokratie so wichtig

Demokratie kann manchmal auch ziemlich anstrengend sein, wenn zum Beispiel bei schwierigen Themen ein Kompromiss gefunden und dafür viel diskutiert werden muss. Doch ohne sie gäbe es viele Rechte nicht, die für uns selbstverständlich sind. Zum Beispiel, dass wir frei wählen dürfen, dass die Presse frei berichten darf, dass jeder seine Meinung sagen darf und auch, dass Frauen dieselben Rechte haben wie Männer.
Menschen vor einer Schule
Und wie auch ihr mitbestimmen könnt. 15.06.2024 | 1:33 min

Bei welchem Thema beispielsweise in der Schule würdet ihr gerne mitbestimmen? Schreibt's uns in die Kommentare!

  • Der Mysteriöse
    Ich würde gerne bei Wahlen mit entscheiden (Präsidentschaftswahl,Bundesländerwahl usw
  • Malibu
    Nettere Lehrer
  • Lotti
    Ich fände es gut, wenn wir Kinder und Jugendlichen mehr in unseren Städten ect. mitreden dürften, z.B. beim Thema Umweltschutz, sichere (Schul-)Wege... Ich finde es sollte mehr auf Kinder und Jugendliche gehört werden, als auf Erwachsene, die denken alles im Griff zu haben, aber dann geht doch so ziemlich alles schief... Also sorry an alle Erwachsenen, die das jetzt lesen, das gilt natürlich nicht für alle!