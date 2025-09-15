logo!: Internationaler Tag der Demokratie

Demokratie betrifft uns alle, ob bei der Klassensprecherwahl oder im Bundestag. Am 15. September erinnert der Internationale Tag der Demokratie daran.

Klassensprecherin oder einen Klassensprecher wählt, dann steckt ihr schon mittendrin in der . Denn das Wählen ist ein ganz wichtiger Teil davon. In einer Demokratie haben alle Menschen das Recht, ihre Meinung zu sagen und mitzubestimmen. Wenn ihr bei euch in der Schule eine, dann steckt ihr schon Demokratie . Denn dasist ein ganz. In einer Demokratie haben alle Menschen das Recht, ihre Meinung zu sagen und mitzubestimmen.

Deine Stimme zählt, auch in der Schule. Quelle: imagebroker/imago images

Internationaler Tag der Demokratie

15. September ist der Internationale Tag der Demokratie. 2007 haben ihn die Menschen sich immer wieder dafür einsetzen und die demokratischen Rechte schützen. Zum Beispiel, indem sie Jedes Jahr am. 2007 haben ihn die Vereinten Nationen eingeführt. Der Tag soll daran erinnern, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist. Sie funktioniert nur dann gut, wenn vieleund die demokratischen Rechte schützen. Zum Beispiel, indem sie wählen gehen oder Unterschriftenaktionen für oder gegen bestimmte Dinge starten.

In jedem Jahr gibt es auch ein Motto. Dieses Jahr lautet es: "Stärkung der nächsten Generation". Dahinter steckt die Idee, dass besonders junge Menschen stärker in Entscheidungen einbezogen werden sollen, vor allem, wenn es um Themen geht, die ihre Zukunft betreffen.

Deshalb ist Demokratie so wichtig

Demokratie kann manchmal auch ziemlich anstrengend sein, wenn zum Beispiel bei schwierigen Themen ein Kompromiss gefunden und dafür viel diskutiert werden muss. Doch ohne sie gäbe es viele Rechte nicht, die für uns selbstverständlich sind. Zum Beispiel, dass wir frei wählen dürfen, dass die Presse frei berichten darf, dass jeder seine Meinung sagen darf und auch, dass Frauen dieselben Rechte haben wie Männer.

Und wie auch ihr mitbestimmen könnt. 15.06.2024 | 1:33 min