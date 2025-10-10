Schulessen: Das sind die BesserEsser Kids

Neue Serie im KiKA : Das sind die BesserEsser Kids 01.10.2025 | 18:04 Im KiKA startet eine neue Serie - die "BesserEsser Kids". Zusammen mit einem Profikoch wollen Schülerinnen und Schüler ihr Schulessen pimpen.

