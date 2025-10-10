Neue Serie im KiKA: Das sind die BesserEsser Kids

logo! :Spielzeug soll sicherer werden!
Im KiKA startet eine neue Serie - die "BesserEsser Kids". Zusammen mit einem Profikoch wollen Schülerinnen und Schüler ihr Schulessen pimpen.
Ich liebe dich und deine Sendung und viel Glück bei deinem weiteren Folgen Viele Grüße Lea🥹💎🌿💗💎💗💎💗🌿🥳💗💎🥳💗🦋💗💎🥳🐱🦋💗💎🐟🥳🐱🦋🐱🦋💗🥳🐱🦋💗💎🐟
Ich kenne diese Folge 🤗
Lustige Witze😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Unser Essen =🤮🤮🤮