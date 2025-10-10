  3. Suche

Schulessen: Das sind die BesserEsser Kids

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Neue Serie im KiKA: Das sind die BesserEsser Kids

BesserEsserKids

Im KiKA startet eine neue Serie - die "BesserEsser Kids". Zusammen mit einem Profikoch wollen Schülerinnen und Schüler ihr Schulessen pimpen.

Wie ist das Schulessen bei euch? Schmeckt das richtig gut oder eher nicht so? Kommentiert ganz unten!

Kommentare

  • Lea
    Ich liebe dich und deine Sendung und viel Glück bei deinem weiteren Folgen Viele Grüße Lea🥹💎🌿💗💎💗💎💗🌿🥳💗💎🥳💗🦋💗💎🥳🐱🦋💗💎🐟🥳🐱🦋🐱🦋💗🥳🐱🦋💗💎🐟
  • Leyan
    Ich kenne diese Folge 🤗
  • Känguru
    Lustige Witze😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  • Luna
    Unser Essen =🤮🤮🤮