Diabetes: Was ihr über die Krankheit wissen solltet

In Deutschland sind rund elf Millionen Menschen wegen der Krankheit Diabetes in Behandlung. Es betrifft also echt viele Menschen. Was es mit der Krankheit auf sich hat.

Am 14. November ist Welt-Diabetes-Tag Quelle: colourbox

Was passiert bei Diabetes?

Diabetes wird auch Zuckerkrankheit genannt. Wenn man Diabetes hat, kann der Körper den Zucker aus der Nahrung nicht richtig verarbeiten. Zucker gibt dem Körper eigentlich Energie. Bei Diabetes gelangt der Zucker aber nicht richtig aus dem Blut in die Körperzellen – deshalb bleibt zu viel Zucker im Blut und die Energie fehlt. Unbehandelt kann Diabetes lebensgefährlich sein. Am 14. November wird am Welt-Diabetes-Tag auf die Krankheit aufmerksam gemacht.

Es gibt zwei Formen von Diabetes: Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2. Die häufigste Form bei Kindern und Jugendlichen ist Diabetes Typ 1. Was genau die beiden Formen unterscheidet, erfahrt ihr in diesem Video:

Viele Menschen in Deutschland leiden unter dieser Krankheit 14.11.2025 | 1:48 min

Wie erkennt man Diabetes?

Viele merken am Anfang gar nicht, dass sie Diabetes haben. Die Anzeichen sind manchmal schwer zu erkennen. Typische Hinweise für Diabetes Typ 1 können sein:

sehr häufig Pipi machen müssen

starker Durst

Müdigkeit

Schwindel und Übelkeit

Ob jemand wirklich Diabetes hat, kann aber nur ein Arzt oder eine Ärztin testen.

Die gute Nachricht

Diabetes kann in der Regel gut behandelt werden. Je früher die Krankheit entdeckt wird, desto besser. Viele Erkrankte können zum Beispiel mit Medikamenten und gesunder Ernährung ein normales Leben führen.

Dieser Text wurde von Lara geschrieben.