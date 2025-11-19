Stellt euch vor: alle Einwohner eines Landes passen in nur zwei Fußballstadien! 😲 So klein ist die Insel Curaçao. Ihre Fußball-Mannschaft hat jetzt aber etwas Großes geschafft!

Curaçao ist eine Insel in der Karibik, nördlich von Südamerika. Und sie ist das kleinste Land aller Zeiten, das sich jetzt für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Und das Verrückte: im entscheidenden Spiel gegen Jamaika hat Curaçao nicht einmal gewonnen. Das Spiel endet 0:0. Trotzdem reicht das Ergebnis für die WM-Qualifikation.

Im nächsten Jahr geht es für die Mannschaft also in die USA, nach Kanada und Mexiko. Dort findet nämlich die WM statt. Auf Curaçao wird schon jetzt richtig gefeiert. Die Freude bei den Fußball-Fans ist mega groß! 🎉 Aber seht selbst:

Auf Curaçao feiern die Menschen die WM-Qualifikation. Quelle: IMAGO | ANP

Was ihr über Curaçao wissen solltet:

🧍 Wenige Einwohner Rund 156.000 Menschen leben auf der Insel. Das sind in etwa so viele Menschen, wie in den deutschen Städten Heidelberg oder Paderborn leben. 🗣️ Aussprache Curaçao wird "Küra-sao" ausgesprochen. In der Landessprache Papiamentu heißt die Insel Kòrsou. 🏝️ Zwei Inseln Curaçao besteht aus zwei Inseln: einer Hauptinsel und einer Mini-Insel namens Klein Curaçao. Auf Klein Curaçao wohnen aber keine Menschen. 🏙️ Hauptstadt Die Hauptstadt von Curaçao ist Willemstad. Dort leben die meisten Menschen der Insel, rund 125.000. 🏖️ Traumstrände Auf Curaçao gibt es mehr als 35 Strände. Alle mit weißem Sand und türkisblauem Meer.

Das kleinste WM-Land aller Zeiten zeigt der Welt: Man muss nicht groß sein, um Großes zu schaffen. 💪