logo! - die Kindernachrichten des ZDF
WM-Wunder!:Curaçao überrascht die Fußballwelt
Stellt euch vor: alle Einwohner eines Landes passen in nur zwei Fußballstadien! 😲 So klein ist die Insel Curaçao. Ihre Fußball-Mannschaft hat jetzt aber etwas Großes geschafft!
Curaçao ist eine Insel in der Karibik, nördlich von Südamerika. Und sie ist das kleinste Land aller Zeiten, das sich jetzt für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Und das Verrückte: im entscheidenden Spiel gegen Jamaika hat Curaçao nicht einmal gewonnen. Das Spiel endet 0:0. Trotzdem reicht das Ergebnis für die WM-Qualifikation.
Im nächsten Jahr geht es für die Mannschaft also in die USA, nach Kanada und Mexiko. Dort findet nämlich die WM statt. Auf Curaçao wird schon jetzt richtig gefeiert. Die Freude bei den Fußball-Fans ist mega groß! 🎉 Aber seht selbst:
Auf Curaçao feiern die Menschen die WM-Qualifikation.
Quelle: IMAGO | ANP
Was ihr über Curaçao wissen solltet:
Das kleinste WM-Land aller Zeiten zeigt der Welt: Man muss nicht groß sein, um Großes zu schaffen. 💪
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.