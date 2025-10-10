logo!: Tag der seelischen Gesundheit

Wenn ihr merkt, es geht euch nicht gut, dann sprecht mit euren Eltern oder einer anderen Person, der ihr vertraut. Manchmal hilft es auch, mit Menschen über eure Probleme zu reden, die ihr nicht kennt und die euch zuhören und Tipps geben können. Dafür gibt es zum Beispiel die Nummer gegen Kummer: Unter 116111 könnt ihr kostenlos anrufen und anonym, also auch ohne euren Namen zu nennen, mit jemandem sprechen.