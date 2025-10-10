logo!: Tag der seelischen Gesundheit

  3. Suche

Wenn man sich ein Bein gebrochen hat, kann jeder sehen, dass es einem nicht gut geht. Anders ist das, wenn es einem innerlich nicht gut geht, man zum Beispiel psychisch krank ist. Und trotzdem kann das mindestens genauso wehtun, wie ein gebrochenes Bein.

Oft trauen sich psychisch Kranke aber nicht Hilfe zu suchen, weil sie zum Beispiel Angst vor blöden Sprüchen haben. Darauf soll der "Welttag der seelischen Gesundheit" am 10. Oktober aufmerksam machen. Die Botschaft: Psychische Gesundheit geht uns alle etwas an - und jeder darf sich Hilfe holen. Egal, ob jung oder alt.
Ein Kind sitzt auf dem Boden und stützt seinen Kopf auf den Knien ab. Über ihr ein Symbol für Chaos und Trauer.
Psychische und seelische Gesundheit meint das gleiche: Dass es unserem Inneren gut geht – also unseren Gedanken und Gefühlen.
So steht es um eure psychische Gesundheit

Die gute Nachricht zuerst: Die allermeisten Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind psychisch gesund. Aber Fachleute stellen auch fest: Die Zahl der jungen Leute mit seelischen Problemen nimmt in den letzten Jahren zu. Etwa ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen hat irgendwann mal im Leben mit psychischen Störungen zu tun – das können etwa Angststörungen, Depressionen oder auch ADHS sein. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe für diese Krankheiten. Meistens steckt auch nicht nur einer, sondern eine Mischung aus vielen Gründen dahinter: die Gene, das Umfeld und persönliche Belastungen. Damit ist zum Beispiel Stress zuhause, Einsamkeit oder Mobbing gemeint. Wenn ihr das Gefühl habt davon betroffen zu sein, können euch folgende Dinge helfen:

Was ihr bei psychischen Problemen tun könnt

