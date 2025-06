logo!: So tut ihr euch was richtig Gutes!

Das klingt jetzt super einfach, ist es aber oft gar nicht! Wenn es zum Beispiel in der Schule stressig ist, vergisst man schnell, sich zu fragen, wie es einem eigentlich dabei geht. Es ist aber wichtig, sich auch in so stressigen Phasen Zeit für sich selbst zu nehmen und sich zu fragen, was man eigentlich gerade braucht - und wenn das gerade eine Pause vom Lernen ist, ist das voll okay. Schaut immer auf eure Bedürfnisse und vor allem: Wenn es euch mal nicht so gut geht, redet unbedingt mit jemandem aus eurer Familie oder mit euren Freundinnen und Freunden darüber!