logo!: Ein Hoch auf die Freundschaft

Es gibt einen Tag für Väter, für Mütter, für Paare - und auch für Freunde! Und für viele Menschen gehören die besten Freunde oder Freundinnen auch schon zur Familie. Eben weil Freunde so wichtig sind, hat eine Gruppe in Paraguay im Jahr 1958 dengegründet. Seit 2011 gibt es ihn ganz offiziell überall auf der Welt, da die Organisation Vereinte Nationen ihn in ihre Liste der Welttage aufgenommen hat. An diesem Tag wird aber nicht nur die Freundschaft zwischen Menschen gefeiert, sondern auch die Freundschaft zwischen Kulturen und Ländern