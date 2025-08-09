logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Werbung von Beauty-Eingriffen:Warum Vorher-Nachherbilder tabu sind!
Schönheitsbehandlungen dürfen nicht mehr mit Vorher-Nachherbildern beworben werden - egal ob mit oder ohne OP. Warum das ein Gericht entschieden hat? Erfahrt ihr hier!
Wie das Gericht sein Urteil begründet und wovor euch das Verbot schützen soll? Das seht ihr im Video!09.08.2025 | 1:05 min
