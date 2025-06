logo! erklärt: Tipps gegen Einsamkeit

Wenn ihr euch manchmal einsam fühlt, stellt euch mal die Frage: 🤔 Was müsste über Nacht passieren, damit ihr euch morgen nicht mehr einsam fühlt?



Ihr könnt alles, was euch dazu durch den Kopf geht, aufschreiben. Sogenanntes "Journaling" ist super, wenn es um Gefühle geht. Dabei könnt ihr alles, was euch in den Kopf kommt aufschreiben, aufmalen oder auch nur Stichworte machen. Es ist wie ein Tagebuch, in das ihr alles kritzeln könnt, was ihr möchtet.