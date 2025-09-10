Weltweit: Mehr zu dicke als zu dünne Kinder und Jugendliche

Ob das jetzt ne gute oder eher ne schlechte Nachricht ist.

Weltweit mehr zu dicke als zu dünne Kinder

Zahlen zeigen zum ersten Mal:

Eigentlich ne gute Nachricht: Weltweit sind weniger Kinder und Jugendliche untergewichtig, also zu dünn. Doch beim Kinderhilfswerk Unicef hält sich die Freude darüber in Grenzen, denn dort sehen sie jetzt das entgegengesetzte Problem: Weltweit ist inzwischen jedes fünfte Kind übergewichtig. Jedes zehnte ist sogar fettleibig, also deutlich zu dick. Der Trend zu mehr Pfunden zeigt sich in allen Ländern weltweit - außer in den Ländern im Süden Afrikas und im Süden Asiens. Dort haben Kinder und Jugendliche noch immer eher mit Hunger als Übergewicht zu kämpfen.

Süßgetränke und Fertiggerichte aus dem Ausland machen in den pazifischen Inselstaaten besonders viele Kinder und Jugendliche übergewichtig. Quelle: unicef

Warum es mehr Übergewicht gibt

Obst und Gemüse wird immer häufiger durch Lebensmittel ersetzt, die stark verarbeitet und ungesund sind. Ein Beispiel: Vor allem in pazifischen Inselstaaten hat Unicef beobachtet, dass viele Menschen kaum noch traditionelle Fisch- und Gemüsegerichte essen. Stattdessen kommen bei ihnen ungesunde Fertiggerichte aus dem Ausland auf den Teller. Dort sind inzwischen besonders viele Kinder fettleibig.

Wie es in Deutschland aussieht

Auch in Deutschland haben wir das Problem. Unter Kindern und Jugendlichen ist jeder vierte übergewichtig.

Warum Übergewicht ungesund ist

auch das Risiko, bedrohliche Krankheiten wie Bluthhochdruck, zu bekommen. Wer ungesund isst und zu viel Gewicht mit sich herumschleppen muss, hat oft auch Probleme mit der Gesundheit. Über die Jahre steigtauch daswie Bluthhochdruck, Typ-2-Diabetes oder Krebs

