🍕🍝🍨 Pizza, Pasta oder Eis: Italienisches Essen ist lecker und jetzt auch offiziell etwas Besonderes. Stimmt ab und verratet uns: Was gehört auf eure Pizza oder in die Pastasoße?

Ob Pizza, Pasta oder Süßes: Italienisches Essen schmeckt vielen! Quelle: IMAGO / Westend61 | IMAGO / YAY Images

Die italienische Küche gehört ab sofort zum UNESCO-Weltkulturerbe! 🎉 Ein Weltkulturerbe ist etwas, das von der UNESCO als besonders wichtig für die Kultur und Geschichte der Menschheit anerkannt wird. Das kann zum Beispiel ein Bauwerk, eine Landschaft oder wie bei der italienischen Küche eine Tradition sein.

Und jetzt ihr: Was ist euer absolutes Lieblingsessen aus Italien? Stimmt hier ab. 👇

