logo! - die Kindernachrichten des ZDF
3 Tipps:Darauf solltet ihr bei Spielzeug achten!
Giftige Schadstoffe in Spielzeug? Was die Europäische Union dagegen tun will und auf was ihr beim Shopping achten könnt!
Plastikautos, Seifenblasen und Co. können echt gefährlich sein - und zwar, wenn darin verbotene Schadstoffe enthalten sind. Wenn diese Schadstoffe nämlich in den Körper gelangen, können sie Krankheiten auslösen. Viele Politikerinnen und Politiker der Europäischen Union (EU) wollen Spielzeug deswegen sicherer machen:
Weniger Schadstoffe in Spielzeugen! Dafür hat jetzt das EU-Parlament gestimmt. 28.11.2025 | 1:30 min
Also Schluss mit Schadstoffen? Nicht ganz ...
Zwar hat das EU-Parlament für strengere Spielzeug-Schadstoff-Regeln gestimmt - noch ist aber nicht klar, ob diese Pläne auch wirklich umgesetzt werden. Es müssen nämlich noch andere EU-Politikerinnen und Politiker der ganzen Sache zustimmen. Und wenn das klappt, dann gelten die neuen Regeln wahrscheinlich auch erst ab 2029. Es gibt aber auch jetzt schon Dinge, auf die alle beim Spielzeug-Shopping achten können.
Sicheres Spielzeug einkaufen - 3 Tipps
Dieser Text wurde von Simone geschrieben.