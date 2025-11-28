Also Schluss mit Schadstoffen? Nicht ganz ...

Zwar hat das EU-Parlament für strengere Spielzeug-Schadstoff-Regeln gestimmt - noch ist aber nicht klar, ob diese Pläne auch wirklich umgesetzt werden. Es müssen nämlich noch andere EU-Politikerinnen und Politiker der ganzen Sache zustimmen. Und wenn das klappt, dann gelten die neuen Regeln wahrscheinlich auch erst ab 2029. Es gibt aber auch jetzt schon Dinge, auf die alle beim Spielzeug-Shopping achten können.