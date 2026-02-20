Gold für Deutschland! 🥇 Doch wie viel ist so eine Olympia-Medaille eigentlich wert? Und welches Preisgeld gibt es zu welcher Medaille oder zu welchem Platz. Wir haben nachgerechnet! ⬇️

Johannes Lochner hat im Zweierbob die Goldmedaille gewonnen! Aber wie viel Gramm Gold steckt in so einer olympischen Medaille? Quelle: IMAGO / Eibner / IPA Sport

Und die Goldmedaille geht an … Johannes Lochner im Zweierbob!🥇Silber holte sich Francesco Friedrich, Bronze ging an Adam Ammour. Was für ein starkes Ergebnis für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen 2026! Doch Medaillen machen nicht nur stolz, sie bringen auch Geld. Und sie sind sogar aus echtem Edelmetall.

Aber wie viel sind sie eigentlich wert?

🥇 Goldmedaille wiegt 506 Gramm

nur 6 Gramm davon sind echtes Gold

500 Gramm ist Silber

Wert: ca. 1.800 Euro 🥈 Silbermedaille besteht komplett aus 500 Gramm Silber

Wert: ca. 1.200 Euro 🥉 Bronzemedaille besteht aus 420 Gramm Kupfer

Wert: ca. 5 Euro

Geld für die Gewinner

Ganz schön unterschiedlich, oder? 😅 Aber Moment, da kommt noch mehr dazu! Für jede Medaille bei den Olympischen Winterspielen gibt es extra Geld von der Deutschen Sporthilfe, die Sportlerinnen und Sportler unterstützt. Wie viel das ist, erfahrt ihr hier:

💰So viel Geld bekommen die Sportlerinnen und Sportler 🥇 30.000 Euro für Gold

🥈 20.000 Euro für Silber

🥉 10.000 Euro für Bronze

Das klingt nach viel, doch Training, Reisen und Ausrüstung fürs ganze Jahr kosten oft noch mehr. Eine Bob-Saison kann zum Beispiel rund 50.000 Euro kosten. Deshalb brauchen viele Athletinnen und Athleten weitere Einnahmen.

So verdienen Profis im Sport

Manche erhalten zum Beispiel ein Stipendium. Das bedeutet, dass etwa große Firmen Geld zahlen, um jemanden zu unterstützen. Bobfahrer Johannes Lochner hat gleich mehrere Stipendien. Er muss deshalb nicht zusätzlich in einem anderen Beruf arbeiten. Auch Sponsoren zahlen Geld. Sie machen zum Beispiel immer mal wieder Werbung für ihre Firmen auf den Trikots der Sportlerinnen und Sportler.

Klar ist: Für viele Athletinnen und Athleten ist die olympische Medaille sowieso unbezahlbar. Sie steht für jahrelanges Training, Mut und Durchhaltevermögen. Mehr zum Thema in der Sendung vom 18. Februar 2026:

Mehr zum Thema in der Sendung vom 18. Februar 2026:

Dieser Text wurde von Louisa und der kinder-dpa geschrieben.