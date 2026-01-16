60′ Fazit:

Deutschland gewinnt mit 30:27 gegen Österreich und sichert sich damit zwei Punkte im Kampf um den Einzug in die Hauptrunde. Nachdem man zur Halbzeit lediglich acht Treffer zugelassen hatte, kamen die Österreicher im zweiten Spielabschnitt deutlich besser in die Partie und konnten 19 weitere Tore erzielen. Dementsprechend dürfte Alfreð Gíslason alles andere als zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft sein. Österreich hingegen machte es in den zweiten 30 Minuten gut und fand immer wieder die Außenspieler, die zum Torerfolg kamen. Alles in allem geht das Ergebnis vollkommen in Ordnung, da das DHB-Team über weite Strecken spielbestimmend war. Für die Mannen um Kapitän Johannes Golla geht es am Samstag gegen Serbien, während das ÖHB-Team auf Spanien trifft.

60′ Spielende

60′ Tor für Österreich, 30:27 durch Sebastian Frimmel

Mit seinem neunten Treffer beendet Sebastian Frimmel die Begegnung!

60′ Tor für Deutschland, 30:26 durch Julian Köster

Halblinks steigt Julian Köster hoch, nachdem Deutschland viel Zeit von der Uhr genommen hat, und zimmert das Leder per Aufsetzer ins lange Eck.

59′ Tor für Österreich, 29:26 durch Sebastian Frimmel

Nicht einmal 60 Sekunden nach seinem vergebenen 7-Meter darf Sebastian Frimmel einen weiteren Versuch anbringen. Dieses Mal macht er es besser und versenkt problemlos.

59′ Tor für Deutschland, 29:25 durch Renars Uscins

Erst vergibt Sebastian Frimmel aus sieben Metern, ehe sich Renars Uscins ein Herz aus dem Rückraum fasst und wohl die Vorentscheidung herbeiführt.

58′ 7-Meter verworfen von Sebastian Frimmel (Österreich)

58′ 2 Minuten für Tom Kiesler (Deutschland)



57′ Tor für Deutschland, 28:25 durch Lukas Zerbe



57′ Renars Uscins trifft aus der Distanz den linken Pfosten, ehe Justus Fischer den Abpraller sichert und einen 7-Meter herausholt.

56′ Tor für Österreich, 27:25 durch Lukas Hutecek

Auf einen Treffer von Julian Köster reagieren die Österreicher eiskalt und kommen durch Lukas Hutecek zum Abschluss, den er auch verwandelt.

56′ Tor für Deutschland, 27:24 durch Julian Köster



55′ Tor für Österreich, 26:24 durch Jakob Nigg

Nach einem weiteren Fehlwurf von Johannes Golla, der kurz darauf auch noch eine zweiminütige Strafe kassiert, kann Jakob Nigg aus dem rechten Eck weiter verkürzen.

55′ 2 Minuten für Johannes Golla (Deutschland)



54′ Tor für Österreich, 26:23 durch Lukas Hutecek

Am Kreis wird Lukas Hutecek bedient, der von halblinks das kurze Eck anvisiert und auf drei Zähler verkürzt.

55′ Lukas Zerbe wird rechts außen bedient und sucht den Weg nach innen. Bevor er den Ball aus der Hand bekommt, berührt er bereits den Boden, und so zählt der Treffer nicht.

54′ Rund sechs Minuten vor dem Ende nimmt Alfreð Gíslason eine Auszeit.

53′ Johannes Golla möchte das Empty Goal mit dem Anwurf wieder ausnutzen, doch sein Versuch fliegt gegen den linken Pfosten!

52′ Tor für Österreich, 26:22 durch Lukas Hutecek

Österreich spielt wieder mit einem Empty Goal und kann dadurch Lukas Hutacek am Kreis bedienen, der Andreas Wolff keine Chance lässt.

51′ 7-Meter verworfen von Marko Grgic (Deutschland)Im Duell zwischen Marko Grgic und Leon Bergmann kann sich der Österreicher durchsetzen. Grgic visiert den rechten oberen Winkel an, doch der Torhüter berührt den Ball noch mit seinem linken Arm, sodass die Kugel am Tor vorbei fliegt.

51′ 2 Minuten für Jakob Nigg (Österreich)



51′ Lukas Mertens wird links außen bedient und fliegt in Richtung Leon Bergmann. Bei seinem Absprung steigt er auf den Fuß von Jakob Nigg und bleibt infolgedessen auf der Platte liegen.

50′ Die Partie geht langsam, aber sicher in die wichtige Phase. Dafür steht Andreas Wolff erneut zwischen den Pfosten, nachdem die Phase von David Späth eher unglücklich verlief.

50′ Tor für Deutschland, 26:21 durch Johannes Golla



50′ Tor für Österreich, 25:21 durch Elias Kofler



49′ Tor für Deutschland, 25:20 durch Johannes Golla

Nachdem Sebastian Frimmel von links außen treffen darf, kann sich Johannes Golla am Kreis durchsetzen und versenkt problemlos.

49′ Tor für Österreich, 24:20 durch Sebastian Frimmel



47′ Tor für Deutschland, 24:19 durch Renars Uscins

Renars Uscins zieht an den Kreis und lässt aus kurzer Distanz Leon Bergmann keine Chance.

47′ Tor für Österreich, 23:19 durch Sebastian Frimmel



47′ 2 Minuten für Miro Schluroff (Deutschland)

Beim Abschluss greift Miro Schluroff in den Arm und steht dabei sogar noch in der verbotenen Zone. Dafür gibt es zwei Minuten und einen 7-Meter.

46′ Die Partie nimmt nun richtig an Fahrt auf. Beide Seiten suchen aktuell deutlich zügiger den Abschluss und so fallen innerhalb von vier Minuten gleich acht Treffer!

46′ Tor für Deutschland, 23:18 durch Lukas Mertens



45′ Tor für Österreich, 22:18 durch Jakob Nigg



45′ Tor für Deutschland, 22:17 durch Juri Knorr



45′ Tor für Deutschland, 21:17 durch Lukas Zerbe



44′ Tor für Österreich, 20:17 durch Sebastian Frimmel



44′ Tor für Österreich, 20:16 durch Sebastian Frimmel



43′ Tor für Deutschland, 20:15 durch Renars Uscins

Jetzt wird es schön! Juri Knorr bedient links außen Lukas Mertens, der den Sprung nach innen macht. Statt selbst abzuschließen, legt er in die Mitte per Kempa und legt so für Renars Uscins auf, der problemlos verwandelt.

43′ Tor für Österreich, 19:15 durch Lukas Hutecek



42′ Andreas Wolff verlässt das Parkett und lässt nun David Späth den Vortritt.

41′ 2 Minuten für Sebastian Frimmel (Österreich)

Beim Abschluss von links außen trifft Sebastian Frimmel Andreas Wolff am Kopf, sodass er für dieses Vergehen für zwei Minuten vom Feld muss.

41′ Tor für Deutschland, 19:14 durch Juri Knorr



40′ Tor für Österreich, 18:14 durch Jakob Nigg

Rechts außen wird Jakob Nigg bedient, der ins kurze Eck zimmert und auf vier Tore verkürzt.

40′ Tor für Deutschland, 18:13 durch Johannes Golla

Auf der Gegenseite macht es Johannes Golla ebenfalls sehr stark und nimmt zentral den Ball entgegen, ehe er die linke Seite anvisiert.

40′ Tor für Österreich, 17:13 durch Tobias Wagner

Am Kreis wird Tobias Wagner bedient, der sich gekonnt um den Gegenspieler herumdreht und eiskalt ins lange Eck abschließt.

39′ Tor für Deutschland, 17:12 durch Miro Schluroff

Ein Tempogegenstoß vollendet Miro Schluroff problemlos zum 17:12.

39′ Tor für Deutschland, 16:12 durch Lukas Zerbe

Die Partie nimmt ein wenig Fahrt auf. Deutschland sucht schnelle Abschlüsse und kommt über rechts außen in Person von Lukas Zerbe zum nächsten Treffer!

38′ Tor für Deutschland, 15:12 durch Lukas Mertens

Links außen wird Lukas Mertens bedient, der leicht nach innen zieht und den Ball sicher verwandelt.

37′ Tor für Österreich, 14:12 durch Jakob Nigg



36′ 2 Minuten für Lukas Herburger (Österreich)

Beim Tor von Miro Schluroff greift Lukas Herburger ins Gesicht, sodass er für 120 Sekunden die Platte verlassen muss.

36′ Tor für Deutschland, 14:11 durch Miro Schluroff



36′ Tor für Österreich, 13:11 durch Jakob Nigg



36′ Tor für Österreich, 13:10 durch Lukas Hutecek



35′ 7-Meter verworfen von Lukas Zerbe (Deutschland)Nachdem Constantin Möstl bei den ersten beiden 7-Metern den Ball berührt hatte, möchte es Lukas Zerbe nun zu genau machen, sodass er die Latte trifft!

35′ Der Beginn ist erneut sehr schleppend. Boris Zivkovic vergibt aus dem rechten Rückraum, ehe Deutschland einen 7-Meter rausholen kann.

34′ Österreich nimmt wieder viel Zeit von der Uhr und so läuft die Strafe erneut zügig hinunter, sodass Elias Kofler zurück auf die Platte darf.

33′ Ohne einen Abschlussversuch geben die Mannen von Alfreð Gíslason das Leder wieder ab.

32′ 2 Minuten für Elias Kofler (Österreich)

Die zweite Strafe gegen Elias Kofler erfolgt, nachdem er seinen Gegenspieler mit der rechten Hand im Gesicht getroffen hat. Demzufolge gibt es eine Überzahl für Deutschland für die kommenden 120 Sekunden.

32′ Tor für Deutschland, 13:9 durch Renars Uscins

Auch Renars Uscins zieht aus dem Rückraum in Richtung Kreis und versenkt aus halbrechter Position unten links zum 13:9.

31′ Tor für Österreich, 12:9 durch Nikola Bilyk

33 Sekunden benötigen die Österreicher, ehe Nikola Bilyk sich am Kreis durchsetzen kann und durch die Beine von Andreas Wolff vollendet.

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Deutschland geht mit einem 12:8 gegen Österreich in die Halbzeitpause. Nach 30 gespielten Minuten ist vor allem zu erkennen, dass die Defensive des DHB-Teams nahezu überragend agierte. Einzig bei der forcierten Überzahl des Gegners gab es leichte Probleme, sodass Jakob Nigg mehrfach treffen konnte. Ansonsten agierten die Mannen von Alfreð Gíslason sehr bedacht und warteten auf ihre Chancen. Alles in allem ist die Führung absolut verdient, da der Favorit in nahezu allen Belangen souveräner auftritt. Einzig am gegnerischen Kreis fehlt noch die Effizienz, da Constantin Möstl gleich mehrfach aus kurzer Distanz parieren konnte.

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Juri Knorr vergibt mit der Sirene einen Wurf, sodass es beim 12:8 bleibt!

29′ Tor für Deutschland, 12:8 durch Miro Schluroff

Miro Schluroff packt den Hammer aus! Halbrechts hat er ein wenig Platz und steigt hoch. Dabei visiert er den rechten Winkel an und zimmert das Leder gnadenlos ins Glück.

29′ Tor für Österreich, 11:8 durch Sebastian Frimmel

Nachdem Sebastian Frimmel den ersten 7-Meter über Andreas Wolff hinweghob, geht er nun auf den nächsten frechen Versuch. Er schiebt das Leder durch die Beine von seinem Gegenüber.

28′ Auch die Mannen von Alfreð Gíslason lassen sich beim Angriff viel Zeit. Juri Knorr dreht sich um Elias Kofler herum und trifft lediglich den linken Außenpfosten.

26′ Rund fünf Minuten vor der Halbzeit nimmt Iker Romero eine erste Auszeit. In der Folge finden die Österreicher jedoch keine Lücke, sodass es einen Verzweiflungswurf von Lukas Hutecek gibt, den Andreas Wolff problemlos pariert.

25′ Tor für Deutschland, 11:7 durch Lukas Zerbe

Juri Knorr legt gekonnt auf Lukas Zerbe raus, der im rechten Eck viel Platz hat. Mit einem weiten Sprung nach innen sind die Winkel sehr angenehm und so legt er die Kugel innen an Constantin Möstl vorbei und erhöht.

24′ Tor für Deutschland, 10:7 durch Juri Knorr

Juri Knorr erkennt eine Lücke und zimmert das Leder aus dem Rückraum ins obere rechte Eck und so zieht Deutschland wieder auf drei Tore weg.

23′ Franz Semper vergibt aus dem halblinken Rückraum und sofort möchte Constantin Möstl das Spiel schnell machen. Sein weiter Abwurf kann Elias Kofler jedoch nicht unter Kontrolle bringen, sodass der Ballbesitz wieder wechselt.

22′ Gelbe Karte für Johannes Golla (Deutschland)



21′ Tor für Deutschland, 9:7 durch Miro Schluroff

Aus dem Rückraum fasst sich Miro Schluroff ein Herz und versenkt die Harzkugel eiskalt im linken Knick.

21′ Tor für Österreich, 8:7 durch Tobias Wagner

Am Kreis wird Tobias Wagner bedient, der Andreas Wolff keine Chance lässt.

21′ Wieder gibt es eine Parade von Andreas Wolff und erneut versucht er es, das leere Tor zu treffen. Doch erneut ist sein Wurf zu hoch angesetzt, sodass er den Kasten von Constantin Möstl verfehlt.

20′ Tor für Deutschland, 8:6 durch Johannes Golla

Einen Ballverlust von Nemanja Belos nutzt Johannes Golla, um ins leere Tor zu versenken.

19′ Tor für Deutschland, 7:6 durch Johannes Golla

Halblinks setzt sich Johannes Golla gegen einen Gegenspieler durch und kann bis an den Kreis vordringen. Aus kurzer Distanz sucht er den linken Pfosten und verwandelt zum 7:6!

18′ Tor für Österreich, 6:6 durch Sebastian Frimmel

Auf einen Treffer von Jakob Nigg folgt ein Ballgewinn der Österreicher, den Sebastian Frimmel per Tempogegenstoß gnadenlos zum Ausgleich nutzt.

18′ Tor für Österreich, 6:5 durch Jakob Nigg



17′ Tor für Deutschland, 6:4 durch Johannes Golla

Auch die Mannen von Alfreð Gíslason lassen sich viel Zeit beim Angriff, doch nach einem Steckpass auf Johannes Golla gibt es das 6:4!

16′ Tor für Österreich, 5:4 durch Jakob Nigg

Das ÖHB-Team arbeitet weiterhin mit einem leeren Tor, sodass die Zuordnung der Deutschen nicht mehr ganz passt. So gibt es rechts außen eine Lücke für Jakob Nigg, der gnadenlos ins kurze Eck verwandelt.

15′ Marko Grgic hält aus dem linken Rückraum einfach mal drauf, doch Constantin Möstl ist auf der Höhe des Geschehens und pariert den strammen Schlagwurf.

14′ Die Partie ist bislang sehr zerfahren. Österreich verschleppt weiterhin das Tempo und agiert im Angriff mit einem leeren Tor. Nach einem Ballverlust probiert es Andreas Wolff, doch sein Wurf trifft lediglich die Latte!

13′ Tor für Österreich, 5:3 durch Lukas Hutecek

Halblinks bricht Lukas Hotecek durch und lässt Andreas Wolff aus rund fünf Metern überhaupt keine Chance auf eine Parade.

13′ Tor für Deutschland, 5:2 durch Marko Grgic

Aus dem rechten Rückraum nimmt sich Marko Grgic den Ball und zimmert ins kurze Eck zum 5:2 ab.

11′ Tor für Österreich, 4:2 durch Sebastian Frimmel

Auf der Gegenseite darf auch Sebastian Frimmel an die Linie. Gekonnt legt er das Leder über Andreas Wolff hinweg.

10′ Tor für Deutschland, 4:1 durch Lukas Zerbe

Erneut hat Lukas Zerbe viel Glück bei seinem 7-Meter-Versuch. Er entscheidet sich halbhoch in Richtung des linken Pfostens und wieder ist Constantin Möstl dran. Doch erneut fällt die Harzkugel ins Netz.

10′ Gelbe Karte für Lukas Herburger (Österreich)



9′ Das ÖHB-Team lässt sich beim eigenen Angriff viel Zeit und können die komplette Strafe gegen Elias Kofler herunterlaufen lassen, sodass man wieder vollzählig ist.

8′ Tor für Deutschland, 3:1 durch Julian Köster

Österreich agiert mit einer 5:0-Verteidigung, sodass die Abstände ein wenig größer sind als üblich. Julian Köster erkennt eine Lücke und kann aus sieben Metern das Leder an Constantin Möstl vorbeilegen und baut den Abstand auf zwei Tore aus.

7′ 2 Minuten für Elias Kofler (Österreich)

Nach einem Griff ins Gesicht gibt es für Elias Kofler erst einmal eine zweiminütige Pause.

7′ Andreas Wolff kommt überaus stark in die Begegnung hinein. Rechts außen setzt sich Jakob Nigg durch und sucht die kurze Ecke. Wolff ist noch dran und lenkt das Leder an die Latte, ehe er die Harzkugel unter Kontrolle bringt.

6′ Tor für Deutschland, 2:1 durch Johannes Golla

Nachdem erst Janko Božović Andreas Wolff verlädt, macht es ihm Johannes Golla auf der Gegenseite gleich und so bleibt die DHB-Auswahl in Führung.

5′ Tor für Österreich, 1:1 durch Janko Božović



5′ Es ist ein sehr zerfahrener Beginn. Sowohl Janko Božović als auch Renars Uscins können aus der Distanz nicht treffen, sodass nach rund viereinhalb Minuten nur ein Treffer gefallen ist.

4′ Sowohl Österreich als auch Deutschland agieren recht schleppend. Beide Seiten lassen sich viel Zeit, ehe der Arm des Schiedsrichters hochgeht. Dann ist es Marko Grgic, der verwirft.

3′ Lukas Hutecek steigt aus der zweiten Reihe hoch. Er legt das Leder jedoch rund einen halben Meter am Tor von Andreas Wolff vorbei, sodass der erste Angriff des ÖHB-Teams ohne Treffer verstreicht.

2′ Tor für Deutschland, 1:0 durch Lukas Zerbe

Gleich zu Beginn gibt es einen 7-Meter, den Lukas Zerbe nimmt. Mit etwas Glück kommt er an Constantin Möstl vorbei und bringt Deutschland in Führung.

1′ Dann geht es also auch für Deutschland und Österreich bei der Europameisterschaft 2026 los! Die DHB-Auswahl beginnt mit Ballbesitz und läuft in Weiß auf. Österreich agiert in Rot.

1′ Spielbeginn

In den letzten 24 Monaten gab es das Duell zwischen Deutschland und Österreich gleich viermal. Dabei spricht die Bilanz eindeutig für die Deutschen, die zwei Siege einfahren konnten Dazu kommen noch zwei Unentschieden, da man sich im März des Vorjahres als auch bei der Europameisterschaft im Jahr 2024 punktgleich trennte. Demzufolge liegt die Favoritenrolle zwar bei der DHB-Auswahl, doch der ÖHB wird sich in keinem Fall einfach geschlagen geben. Darüber hinaus sind neun Österreicher auch in der Bundesliga aktiv, sodass man sich untereinander kennt.

Auf Seiten der Österreicher muss Iker Romero auf Michael Miskovez verzichten. Der Rückraumspieler hatte sich am Sonntag im Spiel gegen Slowenien eine Verletzung zugezogen, die beim Abschlusstraining wieder verstärkt auftrat. Der 45-Jährige reagierte sofort und berief Emanuel Petrusic nach. Rund 24 Stunden später steht der Innsbrucker auch direkt auf dem Spielberichtsbogen, sodass er gleich ins Spielgeschehen eingreifen darf.

Bundestrainer Alfreð Gíslason hat 18 Spieler mit nach Herning gebracht. Demzufolge muss er zwei Akteure vom Spielberichtsbogen streichen, sodass diese heute nicht zum Einsatz kommen werden. Im Duell mit Österreich trifft es Nils Lichtlein, der aktuell leicht am Fuß verletzt ist, sowie Rune Dahmke. Bereits vor der EM hatte der Isländer für zwei Überraschungen gesorgt, als er Timo Kastening und Tim Freihöfer nicht für die Europameisterschaft nominiert hatte.

In der Gruppe A hatte im frühen Spiel Spanien mit 29:27 gegen Serbien gewonnen. Nun gibt es also das zweite Duell zwischen Deutschland und Österreich. Das Team von Alfreð Gíslason gehört zum Favoritenkreis auf den EM-Titel und so sollte die Vorrunde kein Problem sein. Allerdings ist die Konkurrenz groß. Österreich hat in den letzten Aufeinandertreffen immer wieder zeigen können, dass man den großen Nachbarn ärgern kann. Auch Spanien ist zuzutrauen, dass es um den Titel mitspielen kann. Serbien ist oftmals ein unangenehmer Gegner und besonders heiß darauf, der DHB-Auswahl ein Bein zu stellen. Dennoch gelten Deutschland und Spanien als Favoriten in Gruppe A.

Hallo und herzlich willkommen zur Handball-Europameisterschaft 2026. Für Deutschland geht es zum EM-Auftakt in der Jyske Bank Boxen von Herning gegen Österreich. Anwurf in Dänemark ist um 20:30 Uhr!

60′ Fazit:

Spanien geht den EM-Auftakt gegen Serbien am Ende knapp mit 29:27. Nachdem die Südeuropäer zur Pause noch mit 19:15 führten, kamen die Serben in der zweiten Halbzeit noch einmal auf zwei Tore heran. In der Crunchtime war dann aber immer wieder der Magdeburger Hernández da und verhinderte den Anschlusstreffer der Serben und so brachten die "Hispaños" den Sieg über die Zeit. Durch den Sieg steht das Team von Cheftrainer Raúl González mit zwei Punkten erst einmal an der Spitze der Gruppe A, jedoch spielen gleich noch Deutschland und Österreich (20.30 Uhr) gegeneinander. Serbien ist mit null Punkten auf Platz vier der Tabelle. Am Samstag um 18 Uhr trifft dann Spanien auf Österreicher. Serbien spielt am gleichen Tag sein zweites Gruppenspiel gegen das DHB-Team.

60′ Spielende

60′ Doch Milosavljev ist gegen Garciandia da und verhindert die Vorentscheidung. Serbien braucht aber zu lange für den Abschluss und Borzaš scheitert am Magdeburger Hernández.

60′ Spanien nimmt 53 Sekunden vor dem Ende noch einmal eine Auszeit und schwört sein Team für die letzten Sekunden noch einmal ein. Geht noch was für Serbien? Spanien ist erst mal im Angriff.

59′ Tor für Serbien, 29:27 durch Lazar Kukić

Der Ball war knapp hinter der Linie und so geben die Schiedsrichter den Treffer gut.

59′ Kukić wird beim Wurf leicht behindert. Der Ball springt aber an die Latte und von dort auf die Linie. Die Schiedsrichter schauen sich die Situation noch einmal an und schauen, ob der Ball nicht doch über der Linie war.

58′ Milosavljev ist anschließend mit einer Parade gegen Serdio am Kreis da. Serbien kontert, doch Spanien eilt schnell zurück und unterbindet erst einmal den Tempogegenstoß.

57′ Tor für Serbien, 29:26 durch Uros Kojadinovic

Nah am Stürmerfoul, aber die isländischen Schiedsrichter lassen es durchlaufen und so trifft Kojadinovic zum 26:29.

57′ Tor für Spanien, 29:25 durch Alex Dujshebaev

Alex Dujshebaev tankt sich auf halblinks durch und bringt den Ball dann auch noch im Tor unter.

56′ Tor für Serbien, 28:25 durch Uros Kojadinovic

Kojadinovic tankt sich zentral am Kreis durch und hämmert den Ball ins Netz.

56′ Tor für Spanien, 28:24 durch Ian Tarrafeta

Nach einem tollen Zuspiel setzt Tarrafeta den Ball zum 28:24 ins Tor.

55′ Weiter ist das Spiel der Serben zu statisch. Viel geht über die Siebenmeter oder über die linke Seite von Kojadinovic . Nun ist Hernández gegen Borzaš aus halblinker Position da.

54′ Tor für Spanien, 27:24 durch Alex Dujshebaev

Mit einer tollen Einzelaktion netzt Dujshebaev aus halbrechter Position zum 27:24 ein.

54′ Nach einem Stürmerfoul der Spanier haben die Serben die Chance auf zwei Tore zu verkürzen, doch Dodić scheitert mit seinem Wurf an Hernández.

52′ Tor für Serbien, 26:24 durch Vanja Ilić

Auch Vanja Ilić lässt dem Magdeburger Hernández keine Chance.

52′ Und es gibt den mittlerweile zehnten Siebenmeter für Serbien.

52′ Nun nehmen die Serben noch einmal eine Auszeit.

51′ Milosavljev bleibt nach einem Kontakt mit Kreisläufer Serdio liegen und muss kurz behandelt werden. Doch der Spieler aus der Bundesliga kann weitermachen.

50′ Tor für Serbien, 26:23 durch Vanja Ilić

Vanja Ilić lässt Biosca beim nächsten Siebenmeter keine Chance und verkürzt auf drei Tore.

50′ Tor für Spanien, 26:22 durch Ian Tarrafeta

Aus halblinker Position überwindet Terrafeta, Milosavljev im Tor.

50′ Spanien nimmt die Auszeit um den Lauf der Serben zu unterbrechen.

49′ Tor für Serbien, 25:22 durch Uroš Borzaš

Aus dem zentralen Rückraum verkürzt Borzaš noch einmal. Kommen die Serben noch einmal heran?

49′ Spanien droht das Zeitspiel und Tarrafeta scheitert mit seinem Wurfversuch aus dem Zentrum an Cupara.

48′ Tor für Serbien, 25:21 durch Darko Ðukić

Per Kempatrick nach Pass von Nemanja Ilić setzt Ðukić den Ball von Rechts außen ins Netz.

47′ Tor für Spanien, 25:20 durch Abel Serdio

Vom Kreis stellt Serdio auf 25:20.

47′ Anschließend scheitert Ilić an Biosca und Spanien kann auf fünf Tore wieder davonziehen.

46′ Tor für Spanien, 24:20 durch Daniel Fernández

Fernández bleibt sicher von der Siebenmeterlinie und lässt Cupara keine Chance.

45′ Tor für Serbien, 23:20 durch Stefan Dodić

Von Links außen setzt Dodić den Ball zum 20:23 ins Tor.

45′ Doch Milosavljev ist dann gegen Dujshebaev da und pariert den Wurf aus dem zentralen Rückraum.

44′ Nach einem Schrittfehler von Dodić sind die Spanier wieder im Angriff.

42′ Tor für Spanien, 23:19 durch Alex Dujshebaev

Alex Dujshebaev zieht von Rechts nach innen an den Kreis und setzt den Ball oben links zum 23:19 ins Tor.

42′ Tor für Serbien, 22:19 durch Darko Ðukić

Ðukić setzt den Ball von Rechts außen zum 19:22 ins Tor.

41′ Tor für Spanien, 22:18 durch Ian Tarrafeta

Terrafeta trifft per Schlagwurf.

41′ Tor für Serbien, 21:18 durch Uroš Borzaš

Doch auch die Spanier verlieren vorne den Ball und Borzaš netzt per Tempogegenstoß ins leere Tor ein.

40′ Die Serben können die Überzahl aber nicht nutzen und verlieren den Ball. Spanien kann auf fünf Tore davonziehen.

40′ 2 Minuten für Javier Rodríguez Moreno (Spanien)

Rodríguez Moreno muss nach einem Foulspiel für zwei Minuten runter.

39′ Tor für Spanien, 21:17 durch Agustín Casado

Erst Biosca gegen Kojadinovic da und Spanien schaltet schnell um Casado trifft aus der eigenen Hälfte zum 21:17.

39′ Bei den Spaniern ist der Ball bereits links im Aus und Serbien ist wieder im Angriff.

38′ Anschließend tankt sich Dujshebaev auf halbrechts durch, doch wegen eines technischen Fehlers zählt der Treffer nicht. Auch bei den Serben wird ein technischer Fehler zurückgepfiffen.

37′ 2 Minuten für Vladimir Cupara (Serbien)

Cupara beschwert sich lautstark und muss für zwei Minuten runter. Damit kommt Milosavljev wieder aufs Feld.

37′ Tor für Serbien, 20:17 durch Vanja Ilić

Vanja Ilić bleibt erneut cool und lässt auch Biosca keine Chance beim Siebenmeter.

37′ Es gibt den nächsten Siebenmeter nach einem Foulspiel an Ðukić.

35′ Gómez scheitert beim Siebenmeter anschließend am rechten Fuß von Cupara.

35′ 7-Meter verworfen von Aleix Gómez (Spanien)

35′ 2 Minuten für Uroš Borzaš (Serbien)

Borzaš hat Glück und sieht nur die Zwei-Minuten-Strafe. Er hätte für seinen Griff an den Hals von Dujshebaev auch die Rote Karte hätte sehen können.

35′ Auch Spanien holt nun einen Siebenmeter heraus. Gibt es auch noch eine Strafe gegen die Serben? Die Schiedsrichter schauen sich die Situation noch einmal auf dem Bildschirm an.

35′ Tor für Serbien, 20:16 durch Uroš Borzaš

Mit einem Hüftwurf aus dem zentralen Rückraum überwindet Borzaš, Biosca im Tor.

34′ Danach verlieren die Spanier nach ienem Stürmerfoul den Ball und die Serben sind wieder im Angriff. Erneut versuchen sie es über den Kreis. Spanien verteidigt das aber stark. Das Zeitspiel droht.

32′ Ðukić will den Ball nun rechts am Keeper vorbeiwerfen, doch der Torhüter macht sich breit und verhindert mit dem linken Knie das Tor.

32′ 7-Meter verworfen von Darko Ðukić (Serbien)

32′ Erneut droht bei den 14. der Weltrangliste das Zeitspiel. Dodić geht am Kreis zu Boden und es gibt den nächsten Siebenmeter für Serbien.

31′ Tor für Spanien, 20:15 durch Agustín Casado

Aus dem zentralen Rückraum netzt Casado ein.

31′ Weiter geht's! Unter anderem ist jetzt Alex Dujshebaev mit dabei. Bei den Spaniern startet nun Biosca für Hernández im Tor.

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Spanien führt zur Pause souverän mit 19:15 gegen Serbien. Bisher kommen beide Teams immer wieder zu Abschlüssen. Doch nach einigen technischen Fehlern zu Beginn und mehreren Zeitstrafen gegen die Serben zogen die Europameister von 2020 bis auf vier Tore davon und hielten diesen Abstand auch nach 30 Minuten. Kommen die Serben um Marsenić noch einmal heran oder feiern die Spanier den perfekten EM-Auftakt?

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Es gibt noch einmal einen direkten Freiwurf. Die Zeit ist schon abgelaufen. Garciandia wird den Ball werfen. Er scheitert aber am Block.

30′ Tor für Serbien, 19:15 durch Vanja Ilić

Ilić fängt einen Ball ab und netzt den Ball zum 15:19 ins Tor.

30′ Tor für Spanien, 19:14 durch Kauldi Odriozola



29′ Tor für Serbien, 18:14 durch Uros Kojadinovic

Kojadinovic verkürzt noch einmal vom Kreis.

29′ Tor für Spanien, 18:13 durch Ian Barrufet Torrebejano

Barrufet Torrebejano schlenzt den Ball von Rechts außen zum 13:18 ins Tor.

29′ Tor für Serbien, 17:13 durch Dragan Pechmalbec

Im Nachfassen setzt Pechmalbec den Ball ins Netz.

28′ Tor für Spanien, 17:12 durch Ian Tarrafeta

Terrafeta lässt de serbischen Schlussmann aus dem zentralen Rückraum keine Chancen.

27′ 2 Minuten für Darko Ðukić (Serbien)

Nächste Strafe gegen die Serben.

27′ Tor für Serbien, 16:12 durch Darko Ðukić

Ðukić trifft von Rechts außen und verkürzt auf 12:16.

27′ Spanien nimmt noch einmal eine Auszeit.

27′ Anschließend setzt Vanja Ilić den Ball von Links außen klar rechts am Kasten vorbei.

26′ Tor für Spanien, 16:11 durch Marcos Fis Ballester

Aus dem Rückraum trifft Fis Ballester zum 16:11.

25′ Tor für Spanien, 15:11 durch Abel Serdio

Serdio trifft ebenfalls vom Kreis.

24′ Tor für Serbien, 14:11 durch Dragan Pechmalbec

Auch Pechmalbec trägt sich in die Torschützenliste nach seinem Treffer vom Kreis ein.

24′ Tor für Spanien, 14:10 durch Agustín Casado

Casado baut den Vorsprung auf vier Tore aus.

23′ Tor für Serbien, 13:10 durch Uros Kojadinovic

Kojadinovic zieht erneut von Rechts außen nach innen und verkürzt auf 10:13.

23′ Tor für Spanien, 13:9 durch Marcos Fis Ballester

Nach einem Schrittfehler der 14. der Weltrangliste macht Fis Ballester den Treffer zum 13:9.

21′ Tor für Spanien, 12:9 durch Marcos Fis Ballester

Fis Ballester macht seinen ersten Treffer zum 12:9.

21′ Tor für Serbien, 11:9 durch Darko Ðukić

Ðukić kommt nun wieder an die Siebenmeterlinie und lsst Hernandez keine Chance.

20′ Tor für Spanien, 11:8 durch Abel Serdio

Aus dem Zentrum stellt Serdio auf 11:8.

19′ Tor für Serbien, 10:8 durch Vanja Ilić

Vanja Ilić setzt den Ball nun durch die Hosenbeine von Hernández.

19′ Nächster Siebenmeter für die Serben.

18′ Tor für Spanien, 10:7 durch Ian Tarrafeta

Tarrafeta baut den Vorsprung weiter aus.

17′ Anschließend können sich beide Torhüter mal auszeichnen. Spanien ist wieder im Angriff.

16′ Tor für Serbien, 9:7 durch Uroš Borzaš

Borzaš hämmert den Ball aus dem zentralen Rückraum ins Netz.

15′ Tor für Spanien, 9:6 durch Aleix Gómez

Gómez steht am Kreis komplett frei und lässt Milosavljev im Tor keine Chance.

15′ Tor für Serbien, 8:6 durch Uros Kojadinovic

Kojadinovic setzt sich auf halbrechts durch und setzt den Ball links ins Eck.

15′ Danach ist Milosavljev gegen Fernández mit dem linken Arm da und lenkt den Ball links am Tor vorbei.

14′ Tor für Serbien, 8:5 durch Mijajlo Marsenić

Nach einem starken Zuspiel an den Kreis steht Marsenic komplett frei und der Füchse-Spieler trifft zum 5:8.

13′ Tor für Spanien, 8:4 durch Jan Gurri Aregay

Gurri Aregay zieht von links nach innen und netzt unten links zum 8:4 ein.

12′ Tor für Serbien, 7:4 durch Darko Ðukić

Ðukić kommt nun an die Siebenmeterlinie und macht es besser als Nemanja Ilić und tunnelt den spanischen Torhüter.

11′ Die Serben nehmen daraufhin die Auszeit.

11′ Tor für Spanien, 7:3 durch Abel Serdio

Serdio tankt sich am Kreis durch und stellt auf 7:3.

11′ Erneut geht Ilić an die Siebenmeterlinie. Doch er wirft den Ball links am Tor vorbei. Es bleibt beim 6:3 für Spanien.

11′ 7-Meter verworfen von Nemanja Ilić (Serbien)

10′ Tor für Spanien, 6:3 durch Jan Gurri Aregay

Gurri Aregay trifft aus dem zentralen Rückraum zum 6:3.

9′ Tor für Serbien, 5:3 durch Uros Kojadinovic

Kojadinovic verkürzt per Tempogegenstoß über die rechte Seite zum 3:5.

9′ Tor für Spanien, 5:2 durch Ian Tarrafeta

Tarrafeta baut die Führung aus.

8′ Diesmal ist Biosca da und ist mit dem rechten Arm gegen Nemanja Ilić beim Siebenmeter da.

8′ 7-Meter verworfen von Nemanja Ilić (Serbien)

8′ 2 Minuten für Antonio Serradilla (Spanien)

Auch die Spanier müssen nun in Unterzahl ran. Serradilla muss für 120 Sekunden auf die Bank.

7′ Tor für Spanien, 4:2 durch Antonio Serradilla

Spanien schaltet nach dme Ballgewinn schnell um und Serradilla trifft ins leere Tor.

6′ Anschließend verlieren die Spanier in Überzahl den Ball und die Serben nehmen viel Zeit von der Uhr. Das Zeitspiel droht und der Pass an den Kreis bleibt hängen.

6′ 2 Minuten für Mijajlo Marsenić (Serbien)

Marsenić läuft den Angriffskreis und sieht die nächste Zwei-Minuten-Strafe.

6′ Tor für Serbien, 3:2 durch Mijajlo Marsenić

Der Füchse-Spieler verkürzt auf 2:3.

5′ Tor für Spanien, 3:1 durch Aleix Gómez

Und es gibt den nächsten Siebenmeter für Spanien. Gómez bleibt cool und trifft gegen Milosavljev.

5′ 2 Minuten für Uroš Borzaš (Serbien)

Erste Strafe gegen die Serben für Uroš Borzaš.

5′ Tor für Serbien, 2:1 durch Nemanja Ilić



5′ Es gibt einen Siebenmeter für den Serben nach einem Foulspiel an Dodić.

3′ Tor für Spanien, 2:0 durch Aleix Gómez

Und ein erneuter technischer Fehler der Serben. Gómez trifft zum 2:0.

3′ Tor für Spanien, 1:0 durch Daniel Fernández

Nach einem Stürmerfoul gegen die Serbern, kontern die Spanier schnell und Fernández trifft zur 1:0-Führung.

1′ Hernández ist gleich mal im Tor da und leitet dann einen schnellen Konter über die rechte Seite ein. Gómez Wurf geht aber links am Tor vorbei.

1′ Los geht's! Serbien mit dem Anwurf.

1′ Spielbeginn

Beide Teams sind auf der Platte. Die Nationalhymnen beider Teams erklingen und in wenigen Minuten geht es los.

Bilanz spricht für Spanien. Erst fünfmal trafen die beiden Teams bisher aufeinander. Davon konnten die Spanier drei Spiele gewinnen und Serbien eins. Einmal gab es ein Unentschieden. Jedoch gab es erst im März einen knappen 27:25-Erfolg in der EM-Qualifikation für die Serben.

Serbien ist in der Gruppe A ehr Außenseiter, doch auch das Team von Head Coach Raul Gonzalez hat zwei bekannte Namen aus der Bundesliga dabei. Neben Dejan Milosavljev ist auch Kreisläufer Mijajlo Marsenic von den Füchsen Berlin im Kader der Serben vertreten. Jedoch konnten die Serben international bisher kaum für Aufsehen sorgen. Nur 2012 gab es bei der EM etwas überraschend den zweiten Platz. Seit dem können die 14. der Weltrangliste nicht mehr wirklich für Furore sorgen. Die letzte EM endete mit Rang 19. Für die letzte Weltmeisterschaft konnten sich die Serben nicht mal qualifizieren.

Spanien zählt bei der Handball-Europameisterschaft neben Dänemark, Frankreich zu den Mitfavoriten auf den EM-Titel. Die Spanier wurden 2018 und 2020 Europameister. Nur zwei Spieler aus dem jetzigen EM-Kader spielen in der Bundesliga. Neben Torhüter Sergey Hernandez Ferrer vom SC Magdeburg spielt auch Antonio Serradilla Cuenca in der Bundesliga beim TVB Stuttgart. Sonst ist der Kader "wie immer ein Kader, der erfahrene Spieler mit jüngeren Spielern und sogar einigen, für die dies die erste Teilnahme an einem solchen Wettbewerb sein könnte, vereint.", erklärt Cheftrainer Jordi Ribera seine Kaderzusammenstellung. Bei der letzten WM enttäuschten die Südeuropäer und schieden schon in der Hauptrunde als Fünfter der Gruppe III aus.