Olympische Winterspiele: Das waren die besten Momente

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Rückblick:So verrückt war Olympia 2026!

Hund; Goldmedaillen; Bob

Medaillen, spitzen Leistungen und ein Hund?! Bei den Olympischen Winterspielen 2026 war einiges los – logo! hat die besten Momente zusammengefasst.

  • Orang utan
    Ich habe meistens Bob oder Rodeln geguckt Weil ich es besonders spannend fand. Da drin haben die deutschen ja auch viele medaillen gewonnen.
  • Vari
    Eiskunstlauf