  3. Suche

Olympische Winterspiele: Alle wichtigen Infos

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Alle Fakten rund um das Ereignis:Die Olympischen Winterspiele

Skifahren, Rodeln, Eiskunstlauf und viel mehr: Am 6. Februar starten die Olympischen Winterspiele in Mailand, Italien. Hier kommen die wichtigsten Fakten zum Ereignis!

Die Olympischen Winterspiele; Skier; Snowboard; Medallie

Mit viel leuchtender Deko bereiten sich in der Stadt Mailand alle auf das große Ereignis vor.

Quelle: action press | Alessandro Bremec / ipa-agency.n

Wie alles begann

Nicht immer sahen die Olympischen Winterspiele aus wie heutzutage. Klickt hier und macht eine Zeitreise 102 Jahre in die Vergangenheit zu den 1. Olympischen Winterspielen:

Eine Gruppe Männder rodelt; Olypische Ringe; schwarz-weiß Fotografie

So viel hat sich seit dem verändert!

25.01.2026 | 1:17 min

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.

logo! hat am 25. Januar 2025 über dieses Thema berichtet.

Mehr über die Olympischen Spiele

  1. die olympische Flagge, eine Athletin mit olympischer Fackel und Noten in Olympia-Farben

    logo!:Fünf wichtige olympische Symbole

  2. Ein Golfer, ein Skater, eine Breakdancerin und ein Fechter ausgeschnitten und mit Olympia-Etikett

    logo!:Echt jetzt! Diese Sportarten sind olympisch!

  3. Grafik mit Foto: Symbolbild Paralympics

    logo!:Paralympics: So ist das Sportfest entstanden

    Video1:25
  4. Olympishce Ringe, darin verschiedene Fotos von antiker Spielstätte, Eiffelturm, antiker Abbildung, olympisches Feuer

    logo!:Das Wichtigste zu den Olympischen Spielen

Mehr Themen