logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Alle Fakten rund um das Ereignis:Die Olympischen Winterspiele
Skifahren, Rodeln, Eiskunstlauf und viel mehr: Am 6. Februar starten die Olympischen Winterspiele in Mailand, Italien. Hier kommen die wichtigsten Fakten zum Ereignis!
Wie alles begann
Nicht immer sahen die Olympischen Winterspiele aus wie heutzutage. Klickt hier und macht eine Zeitreise 102 Jahre in die Vergangenheit zu den 1. Olympischen Winterspielen:
Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.
logo! hat am 25. Januar 2025 über dieses Thema berichtet.
Mehr über die Olympischen Spiele
logo!:Paralympics: So ist das Sportfest entstandenVideo1:25