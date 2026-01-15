Deutschland ist in Gruppe A. Das heißt, sie spielen in der Vorrunde gegen Spanien, Österreich und Serbien. Und zwar an diesen Tagen, immer um 20:30 Uhr:



am 15. Januar gegen Österreich

gegen Österreich am 17. Januar gegen Serbien

gegen Serbien am 19. Januar gegen Spanien

Schafft es das deutsche Team in die nächste Runde, also in die Hauptrunde, wären die weiteren Spiele am