Im Auto:Unfreiwillig rauchen
Wenn Erwachsene im Auto rauchen, atmen Kinder den Rauch mit ein. Eine neue Studie zeigt: Jedes zehnte Schulkind ist davon betroffen – und kann sich nicht dagegen schützen.
Es stinkt, verschmutzt die Luft und macht viele Menschen süchtig: Zigarettenrauch ist immer ungesund. Nicht nur für Raucherinnen und Raucher, sondern auch für alle, die den Rauch ungewollt einatmen.
Fachleuchte haben jetzt herausgefunden, dass jedes zehnte Schulkind in Deutschland im Auto Zigarettenrauch mit einatmet. Um das herauszufinden wurden mehr als 26.500 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland befragt. Knapp 2.900 von ihnen gaben an, dass im Auto geraucht wird, während sie mitfahren.
🚬 Ungewollt Mitrauchen
Warum es für Kinder besonders gefährlich ist, den Rauch im Auto oder in anderen kleinen Räumen mit zu atmen, erklären wir euch hier:
🚗 Rauchverbot in Autos
Weil Passivrauchen so schädlich ist, fordern Expertinnen und Experten jetzt: In Autos sollte gar nicht mehr geraucht werden, wenn Kinder mitfahren. So sollen sie besser geschützt werden. In vielen Ländern gibt es solche Regeln schon. In Deutschland ist Rauchen in privaten Autos bisher erlaubt – auch wenn Kinder dabei sind.
Rauchen in geschlossenen Räumen
Über das Thema berichtete logo! in der Sendung vom 08.02.2026.
Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.
