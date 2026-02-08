  3. Suche

Rauchen im Auto: Jedes zehnte Schulkind raucht mit

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Im Auto:Unfreiwillig rauchen

Wenn Erwachsene im Auto rauchen, atmen Kinder den Rauch mit ein. Eine neue Studie zeigt: Jedes zehnte Schulkind ist davon betroffen – und kann sich nicht dagegen schützen.

Kind sitzt im Auto; hält sich Nase zu; Erwachsenenhand hält rauchende Zigarette; Autofahren

Wenn eine Person im Auto raucht, atmen alle anderen die Schadstoffe ebenso ein.

Quelle: Shutterstock Creative | CGN089

Es stinkt, verschmutzt die Luft und macht viele Menschen süchtig: Zigarettenrauch ist immer ungesund. Nicht nur für Raucherinnen und Raucher, sondern auch für alle, die den Rauch ungewollt einatmen.

Fachleuchte haben jetzt herausgefunden, dass jedes zehnte Schulkind in Deutschland im Auto Zigarettenrauch mit einatmet. Um das herauszufinden wurden mehr als 26.500 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland befragt. Knapp 2.900 von ihnen gaben an, dass im Auto geraucht wird, während sie mitfahren.

🚬 Ungewollt Mitrauchen

Warum es für Kinder besonders gefährlich ist, den Rauch im Auto oder in anderen kleinen Räumen mit zu atmen, erklären wir euch hier:

Passivrauchen; Zigarette; Zigarettenrauch; viele erstaunte Männchen

Rauchen ist immer ungesund: Egal, ob man selbst an einer Zigarette zieht – oder den Rauch abbekommt.

08.02.2026 | 1:37 min

🚗 Rauchverbot in Autos

Weil Passivrauchen so schädlich ist, fordern Expertinnen und Experten jetzt: In Autos sollte gar nicht mehr geraucht werden, wenn Kinder mitfahren. So sollen sie besser geschützt werden. In vielen Ländern gibt es solche Regeln schon. In Deutschland ist Rauchen in privaten Autos bisher erlaubt – auch wenn Kinder dabei sind.

Rauchen in geschlossenen Räumen

Über das Thema berichtete logo! in der Sendung vom 08.02.2026.

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.

Mehr zum Thema Rauchen:

  1. logo erklärt Zigarettensucht

    logo!:Warum Zigaretten süchtig machen

    Video1:20
  2. Eine Jugendliche raucht, Zigarettenpackung durchgestrichen

    logo!:5 Tipps: So hört man mit dem Rauchen auf

Mehr Themen