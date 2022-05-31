Rauchen ist eine Sucht, also fällt vielen der Abschied von der Zigarette sehr schwer. Der Raucher oder die Raucherin muss es selbst ganz stark wollen. Viele schaffen es nicht, von heute auf morgen aufzuhören. Eine Möglichkeit ist auch, langsam immer weniger zu rauchen. Dabei können vielleicht auch ein Arzt oder eine Ärztin und spezielle Medikamente aus der Apotheke helfen.