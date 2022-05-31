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Fünf Tipps:So hört man mit dem Rauchen auf
Rauchen ist eine Sucht: Aufhören fällt vielen Menschen sehr schwer. Dabei ist das viel gesünder - und auch billiger. Lest das hier jemandem vor, der aufhören soll zu qualmen!
Zigaretten schaden der Gesundheit - das weiß mittlerweile so ziemlich jeder. Weil Zigaretten aber süchtig machen, fällt Raucherinnen und Rauchern das Aufhören oft sehr schwer. Falls eure Eltern, Geschwister oder anderen rauchenden Menschen beim Aufhören helfen wollt, hat logo! hier ein paar Tipps für euch:
Warum Rauchen so ungesund ist
So schaden Zigaretten eurem Körper.
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Hier gibt's Infos und Hilfe
logo!:Rauchfrei
Mehr zum Thema Rauchen und Nichtrauchen.
Dieser Text ist bereits am 28.04.2024 erschienen.
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