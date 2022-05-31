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Aufhören zu rauchen - so klappt's!

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Fünf Tipps:So hört man mit dem Rauchen auf

Rauchen ist eine Sucht: Aufhören fällt vielen Menschen sehr schwer. Dabei ist das viel gesünder - und auch billiger. Lest das hier jemandem vor, der aufhören soll zu qualmen!

Eine Jugendliche raucht, Zigarettenpackung durchgestrichen

Rauchen ist für Jugendliche unter 18 Jahren verboten - trotzdem tun es einige.

Quelle: IMAGO / peopleimages.com

Zigaretten schaden der Gesundheit - das weiß mittlerweile so ziemlich jeder. Weil Zigaretten aber süchtig machen, fällt Raucherinnen und Rauchern das Aufhören oft sehr schwer. Falls eure Eltern, Geschwister oder anderen rauchenden Menschen beim Aufhören helfen wollt, hat logo! hier ein paar Tipps für euch:

Warum Rauchen so ungesund ist

Hier gibt's Infos und Hilfe

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:Rauchfrei

Mehr zum Thema Rauchen und Nichtrauchen.
Webseite Rauch-frei.info
Dieser Text ist bereits am 28.04.2024 erschienen.

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