Hatschi! 🤧 Wo man auch hingeht: gerade sind super viele Menschen krank – einige haben sogar die Grippe. Was ist das und was kann man tun, wenn es einen erwischt hat?
Kein Bock, euch anzustecken? Wer hat das schon?! Diese 5 Tipps können helfen, euch vor Ansteckung zu schützen:
Warum Händewaschen so wichtig ist – und was es dabei zu beachten gibt, erfahrt ihr im Video:
Wenn ihr euch doch krank werdet, hilft nur: Ruhe, im Bett bleiben und vieeeel trinken! Falls ihr vermutet, euch die Grippe eingefangen zu haben, geht unbedingt zum Arzt oder Ärztin und lasst das abklären! Gute Besserung an alle Kranken. 🙏
Über dieses Thema berichtete logo! in der Sendung vom 03.02.2026.
Dieser Text wurde von Lara-Celine geschrieben.