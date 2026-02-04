Grippe: So könnt ihr euch vor Ansteckung schützen

Hatschi! 🤧 Wo man auch hingeht: gerade sind super viele Menschen krank – einige haben sogar die Grippe. Was ist das und was kann man tun, wenn es einen erwischt hat?

So könnt ihr euch vor Ansteckung schützen

Zur Zeit liegen viele Menschen mit ner Grippe im Bett. 03.02.2026 | 1:24 min

Kein Bock, euch anzustecken? Wer hat das schon?! Diese 5 Tipps können helfen, euch vor Ansteckung zu schützen:

Haltet Abstand zu Menschen, die krank sind. 🫸 Trinkt nur aus eurem eigenen Glas, denn in der Spucke von anderen Menschen kann das Grippevirus stecken.🥛 Lüftet regelmäßig und geht öfter mal an die frische Luft – warm anziehen nicht vergessen! 🧥 Esst viel Obst und Gemüse. Dort sind nämlich wertvolle Stoffe enthalten, die euren Körper stark machen. 🥦💪 Hände regelmäßig und gut waschen! 🤲💦

Warum Händewaschen so wichtig ist – und was es dabei zu beachten gibt, erfahrt ihr im Video:

Wasser und Seife tragen dazu bei, Krankheiten zu vermeiden. 14.10.2022 | 1:14 min

Wenn ihr euch doch krank werdet, hilft nur: Ruhe, im Bett bleiben und vieeeel trinken! Falls ihr vermutet, euch die Grippe eingefangen zu haben, geht unbedingt zum Arzt oder Ärztin und lasst das abklären! Gute Besserung an alle Kranken. 🙏

Über dieses Thema berichtete logo! in der Sendung vom 03.02.2026.